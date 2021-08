Nuove maglie Home e Away per il Padova calcio (Serie C)

Nell’imminenza del via della nuova stagione, il Calcio Padova e Macron, the Hero company e sponsor tecnico dei biancoscudati, presentano i nuovi kit gara ‘Home’ e Away’ che il club veneto indosserà nel corso del campionato di serie C 2021-2022.

La nuova ‘Home’ è bianca con collo a polo rosso in maglieria. Rosse anche le bande rosse verticali, in stampa sublimatica, presenti sulle maniche e sui fianchi della maglia. Il backneck è personalizzato con etichetta rossa con logo del club e la scritta CALCIO PADOVA. Sul petto, a destra e in rosso, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Calcio Padova. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi con dettagli rossi sui fianchi e tornano i calzettoni bianchi con il dettaglio della croce rossa dello stemma societario stampata sul fianco, insieme al Macron Hero davanti e l’acronimo ACP dietro.

La “Away”, ispirata al Padova di fine anni ’40, periodo nel quale ha militato l’inglese Charles Norman Adcock, ha il collo a polo bianco con righe rosse e con chiusura a tre bottoni, è rossa con maniche bianche bordate di rosso. Il backneck è personalizzato come nella versione casalinga e all’interno del colletto è stampata in rosso la frase “For the great desire I had to see fair Padua, nursery of arts, I am arrived … and am to Padua come, as he that leaves – a shallow plash to plunge him in the deep and – with satiety seeks to quench his thirst”. Si tratta dell’incipit de ‘La Bisbetica domata’ opera di William Shakespeare che si svolge proprio a Padova, che il drammaturgo inglese omaggia proprio attraverso i primi versi di quest’opera.

Sul petto in bianco è ricamato il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club patavino. Nel retrocollo esterno è ricamato in bianco il motto AVANTI SCUDATI! Il kit da trasferta è completato da pantaloncini rossi con bordo coscia bianco e calzettoni rossi con, nel bordo superiore, una banda orizzontale bianca con due sottili linee rosse.