Riforme FIGC: la Lega Serie A pronta ad una assemblea per scegliere la nuova linea di azione

Al termine della assemblea statutaria di oggi all’Hilton Fiumicino airport i voti sono stati 376,35 i voti. Quelli a favore della “proposta Gravina” hanno raccolto 81,5% dei consensi degli aventi diritto. Solo 29,33 i voti contrari (6,35%) e 46,40 gli astenuti (10,05%)

«L’importante era non votare a favore. Gli astenuti non stanno a significare che la Lega sia spaccata. È un’occasione mancata per trovare un maggiore equilibrio. Però, alla fine di questa giornata, ci troviamo un consigliere in più e il diritto di veto da sfruttare. Speriamo sia l’inizio di un nuovo percorso. Ora faremo un’assemblea per capire i prossimi passi». – ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, che ha potuto contare su 8 voti a favore della sua proposta, mentre gli astenuti in seno alla Lega della prima divisione tricolore sono stati 12.