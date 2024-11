Giorgio Ricci nuovo Chief Revenue Officer (CRO) dell’Inter. Sostituirà il manager Luca Danovaro

F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha annunciato la nomina di Giorgio Ricci (ex top manager della Juventus per anni) a Chief Revenue Officer, a partire dal 4 novembre 2024. Ricci apporterà la sua grande esperienza nei club sportivi d’élite per mantenere l’eccellenza competitiva e la sostenibilità finanziaria. Si unirà al leadership team di gestione dell’Inter con un focus sulle entrate commerciali di una Società che sta continuando a consolidare la sua posizione finanziaria in miglioramento.

Ricci vanta un’esperienza ventennale nella consulenza esecutiva, nel marketing e nello sviluppo dei ricavi di importanti club calcistici italiani. Prima di entrare all’Inter, Ricci ha fondato la sua società di consulenza sportiva, Álevit Consulting. In passato, ha ricoperto il ruolo di Chief Revenue Officer di Juventus Football Club dal 2018 al 2022, dopo quasi un decennio di lavoro in molti ruoli di marketing, ricavi e sponsorizzazione presso la stessa Societa’. In precedenza, Ricci ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer per l’Inter dal 2012 al 2014.

Ricci succederà a Luca Danovaro, che lascerà l’Inter per perseguire nuove opportunità al di fuori del club. (fonte: FC Inter)