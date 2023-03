Ricerca Sponsor Value: focus sui club di Serie A con maggiore crescita

La Gazzetta dello Sport del 21 marzo scorso ha pubblicato i dati di sintesi della ricerca Sponsor Value, realizzata da più di vent’anni da StageUp (nella foto il founder Giovanni Palazzi) e Ipsos Italia, con un focus sulla numerosità dei tifosi delle squadre di calcio di Serie A.

L’articolo, all’interno di una pagina dedicata al Torino FC, si sofferma in particolare sui club che hanno visto crescere maggiormente il bacino degli appassionati: nello specifico Torino (+8%), ACF Fiorentina (+10%), AC Milan (+13%), Udinese calcio (+ 16%), e anche su chi ha registrato una decrescita, come l’Atalanta B.C. (- 10%) e il Bologna FC (- 9%).

Il quadro d’insieme della Serie A descrive comunque uno scenario sostanzialmente stabile per quanto riguarda la passione degli italiani per il calcio di vertice: i tifosi dei 20 club della stagione 2022/23 sono oltre 24 milioni, un dato in linea con quello della stagione passata. In sintesi ben il 41% della popolazione italiana fa il tifo per un club di Serie A. (fonte: StageUp)