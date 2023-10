Boxe: Riad ospita il super match Tyson Fury vs Francis Ngannou

Il pugile campione mondiale e WBC dei pesi massimi Tyson “The Gypsy King” Fury e il campione mondiale dei pesi massimi di MMA Francis Ngannou incroceranno i guantoni nel “The Baddest Men on The Planet”, un incontro crossover di 10 round che si terrà sabato 28 ottobre 2023 a Riad, in Arabia Saudita e che sarà trasmesso in pay-per-view su Dazn in diretta mondiale. Il match sarà disponibile con il commento in italiano.

Dazn trasmetterà il più grande e atteso incontro crossover – che inoltre segnerà l’apertura della Riyadh Season di quest’anno, uno dei più grandi festival di intrattenimento del mondo – a livello globale, in oltre 200 territori: una scelta che evidenzia, ancora una volta, la volontà di portare ai propri abbonati il meglio della boxe e delle MMA, riconfermando così il proprio ruolo come piattaforma globale degli sport da combattimento.

“Dazn si impegna a portare il meglio dell’intrattenimento sportivo a tutti i suoi milioni di abbonati in tutto il mondo. Questo incontro, tra due dei più grandi combattenti di tutti i tempi nelle rispettive discipline, promette di essere avvincente. Un evento capace di coinvolgere tutti i fan degli sport da combattimento e di raggiungere un pubblico nuovo e ancora più ampio. È inoltre un grande onore contribuire a dare il via alla Riyadh Season, portando la sfida di Fury contro Ngannou in tutto il mondo” commenta Shay Segev, CEO di Dazn Group.

“Quello tra Fury e Ngannou è un incontro di pugilato dei pesi massimi senza precedenti, degno di un pubblico globale: siamo estremamente lieti che DAZN si sia unita a noi per rendere questo incontro disponibile in tutto il mondo” aggiunge Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Chairman del Board of the General Entertainment Authority e Head of Riyadh Season.

“Questo è un evento che merita di raggiungere tutti gli angoli del mondo, l’interesse per Tyson Fury contro Francis Ngannou è stato fenomenale. Gli appassionati di sport di tutto il mondo potranno vedere questa storica apertura della Riyadh Season in diretta in pay-per-view su DAZN, che siamo lieti di accogliere come partner per la trasmissione di questo incredibile spettacolo” spiega Frank Warren, Queensberry Chairman.

“Fury vs. Ngannou ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo, e siamo lieti che DAZN sia il broadcaster partner per questo evento unico nel suo genere” conclude Bob Arum, Presidente Top Rank.

La sfida per scoprire chi è “ The Baddest Men on The Planet ” si svolgerà secondo le regole ufficiali del pugilato professionistico, con 10 round e tre giudici che, se necessario, decideranno l’incontro. Questo scontro tra titani dei pesi massimi è promosso da Queensberry, Top Rank e dalla GIMIK Fight Promotions, società di promozione di Ngannou.

Chi sono i Fighter di questo super match

Fury, 34 anni, l’imbattuto “Gypsy King”, con un record di 33-0-1 (24 KO), è diventato per la prima volta campione del mondo unificato dei pesi massimi nel novembre 2015, quando ha rovesciato il “regno” di lunga data di Wladimir Klitschko. Da allora, è stato protagonista di una delle più grandi trilogie pugilistiche di tutti i tempi contro Deontay Wilder e, più recentemente, ha battuto Dillian Whyte e Derek Chisora davanti a un’audience da record a Londra.

Il camerunese-francese Ngannou, 36 anni, con un record di 17-3 (12 KO), è diventato il primo campione africano dei pesi massimi dell’UFC, mettendo al tappeto in modo spettacolare nel 2021 il più grande peso massimo della storia dell’UFC, Stipe Miocic. Nonostante questo sia il primo incontro di pugilato da professionista, Ngannou non è nuovo al ring, essendosi allenato per anni come pugile prima di sfondare nelle MMA. Per questo incontro ha fatto coppia con la leggenda della boxe dei pesi massimi Mike Tyson, promettendo al “Gypsy King” un ko spettacolare.