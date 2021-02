REPX: arriva per i tifosi dell’Udinese la prepagata dei club di calcio più famosi al mondo

Dopo il primo listing alla Borsa di Cipro, ed in attesa della quotazione a Londra, continua senza sosta lo sviluppo di REPX (The Reputation Exchange PLC), la fintech inglese con sedi e soprattutto dna anche in Italia, attiva nella industria dei pagamenti con l’emissione di carte di debito prepagate realizzate in co-branding. La Public Limited Company inglese, attraverso prodotti ed una serie di applicazioni tecnologicamente all’avanguardia – tutti basati su brevetti registrati – ed un modello di business innovativo, permette a star del mondo dello spettacolo e dello sport, celebrity, influencer, club sportivi, marchi e città con un’alta attrattiva turistica, di avere una propria carta prepagata personalizzata, che, unita ad una App, permette non solo di connettere i propri follower con modalità del tutto innovative ma anche di monetizzare la propria base di fans sui social media.

“Una serie di squadre di calcio iconiche, di fatto le più importanti in Italia e nel mondo – commenta il management di REPX – avranno a breve in distribuzione tra i loro tifosi le carte prepagate realizzate grazie alla partnership con la nostra innovativa fintech. Tra queste, siamo onorati che ci sia ora anche l’Udinese Calcio, uno dei club più antichi d’Italia e forte di una grandissima tradizione, che siamo lieti di accogliere nella famiglia di REPX”.

“Siamo molto lieti di cominciare questa nuova partnership con REPX – commenta Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio -, che condivide con Udinese valori importanti quali l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie sempre più all’avanguardia. Questa partnership nasce anche nell’ottica futura di consolidare il legame con i fan bianconeri, riservando loro strumenti e iniziative ad hoc nel solco del nostro obiettivo primario: essere sempre più vicini ai nostri tifosi”.

L’innovativa società, in poco meno di un anno di attività effettiva, ha già siglato accordi con le più importanti squadre di calcio in Italia e nel mondo, divenendone il fornitore esclusivo di carte di pagamento e connettendo l’asettico mondo finanziario al passionale mondo dei fan e dei tifosi. REPX, attraverso una gestione dinamica e attenta, unita ad importanti accordi commerciali di distribuzione, ha creato una sua nicchia dove di fatto si presenta come leader di mercato nel settore dei pagamenti elettronici, forte anche di una serie di brevetti di proprietà che rendono le sue carte uniche (possono ad esempio cantare l’inno della squadra del cuore).

“Grazie alle prepagate realizzate in partnership tra REPX e Udinese Calcio – conclude il management di REPX – il pubblico di tifosi dell’Udinese – oltre ai vantaggi finanziari tipici dati dal possesso di una carta – accederà ad un canale esclusivo e dunque non anonimo di comunicazione, che permetterà di interagire con la sua squadra del cuore, accedendo a notizie ed offerte esclusive riguardanti merchandising, biglietti, inviti ad eventi speciali. REPX, infatti, rende il pagamento con la carta Visa o MasterCard una divertente esperienza social, permettendo al titolare di esprimere inequivocabilmente la propria passione quando utilizza la carta prepagata, ma, soprattutto, dandogli l’accesso ad un mondo di privilegi ed all’agognato contatto diretto con l’oggetto della propria passione. La carta prepagata garantirà dunque ai supporter dell’Udinese l’accesso a una serie di servizi personalizzati (fino alla possibilità di trasferire somme di denaro gratuitamente tra i tifosi, in tempo reale e con disponibilità immediata sul conto del ricevente), rafforzando ancora di più aggregazione e fidelizzazione alla squadra”.