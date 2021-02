La Malta Football Association (MFA) pronta a rilanciare il calcio maltese

(di Federico Navarro) – La Malta FA ha dato il via al primo piano di crescita del movimento calcistico nazionale, che farà da fondamenta per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli sul territorio maltese.

Il programma, che durerà fino al 2024, prevede 8 obiettivi associati a 4 aree chiave:

Sviluppo tecnico e delle infrastrutture;

Crescita e sostenibilità dei club, protetti da una struttura legale di rinforzo;

Espansione della visibilità e del valore commerciale dell’Associazione e delle competizioni domestiche;

Miglioramento dell’amministrazione attraverso il rinforzo di aspetti chiave come il rispetto e l’integrità morale.

“L’idea della Malta FA – come riportato dal presidente Bjorn Vassallo – è di rafforzare gli investimenti futuri per costruire una base solida, in modo tale da permettere una crescita a lungo termine e la sostenibilità del calcio maltese ad ogni suo livello: amatoriale, femminile e giovanile fino ad arrivare all’elite dei club e della selezione nazionale.”