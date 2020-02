Report WARC (2020): investimenti in sponsor per 48,4 miliardi di dollari

Cresce la spesa globale per investimenti in sponsorship sportive. Nel 2o2o potrebbe toccare quota 48,4 miliardi di dollari: il maggior aumento registrato negli ultimi due lustri.

Lo rivela un interessante studio del World Advertising Research Center (WARC). L’aumento sarà del 5% rispetto ai dati dello scorso anno (46,1 miliardi di dollari). La crescita è strettamente collegato al business generato dalle Olimpiadi di Tokyo, che si stima possa generare revenue per 5,94 mld di dollari (circa il doppio rispetto a quanto previsto per esempio a Rio 2016).

Gli organizzatori di Tokyo202o hanno dichiarato che oltre 3 miliardi di dollari sono garantiti dalle entrate derivanti da sponsorizzazioni nazionali. Nel report WARC si legge che ulteriori 1,95 miliardi di dollari saranno spesi dagli sponsor “TOP” (The Olympic Program) del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Unica variante “negativa” che potrebbe riportare queste stime al ribasso è lo sviluppo del Coronavirus a livello mondiale. Già in Cina e in Asia in generale infatti sono stati annullati importanti kermesse sportive (per esempio il GP della Cina di Formula Uno).