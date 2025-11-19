Report Nielsen 2025: la Serie BKT piace a 8,4 milioni di italiani.

In Italia ci sono 8,4 milioni di appassionati che seguono la Serie BKT, alla quale vengono riconosciute caratteristiche di autenticità, legame con il territorio, equilibrio e opportunità di crescita per i giovani.

È quanto esce dal report 2025 ‘Serie BKT: il territorio, i tifosi, le comunità sportive’, una ricerca demografica realizzata da Nielsen sul mondo della B, condotto su un campione di circa 4000 persone stratificato per età, genere e area geografica.

La presentazione del report a Torino all’interno di Prospettiva B, la giornata organizzata dalla Lega Serie B durante l’evento Social Football Summit dell’Allianz Stadium. A commentare i numeri il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, il Vicepresidente Luigi De Laurentiis e Gianluca Mazzardi, Commercial director di Nielsen con la moderazione della giornalista e conduttrice Chiara Giuffrida e di Fabio Guadagnini, Direttore aree commerciale, comunicazione e marketing della Lega Serie B.

Un documento che traccia anche una nuova tendenza culturale del fan, sempre più attento alla sostenibilità economico e finanziaria del proprio club, e che indaga i motivi di attrattività di un campionato che ha nella competitività, nel format e nella presenza di numerosi giocatori italiani in campo altri tratti distintivi.

Bedin – ‘I numeri ci raccontano di un campionato imprevedibile, di una forte identità territoriale, di un grande senso di appartenenza del tifoso, di una preponderanza di giocatori italiani che sono gli asset sui quali poggiamo da sempre la nostra filosofia sportiva. Elementi che la Lega ha la responsabilità ed il dovere di consolidare e ancor più sviluppare nel futuro. Affiancando il tema della sostenibilità economico-finanziaria, che oggi rappresenta uno dei rischi più gravi che il sistema si trova ad affrontare e sul quale dobbiamo trovare come sistema soluzioni e proposte’.

De Laurentiis – La nostra è una lega dove è difficile costruire una continuità visto il grande turn over ma che rappresenta tutta la profondità del Paese, da città importantissime a città di provincia ma tutte capaci di raccontare la nostra comunità sportiva. E’ un campionato dalla grande suspense di cui non si conosce il risultato fino all’ultima giornata, con un problema grande che è rappresentato dalla sostenibilità, tema a cui tutti noi cerchiamo di dare una risposta’.

I numeri – Il calcio si conferma il primo sport in Italia come seguito, con 21,5 milioni di appassionati. 8,4 di questi sono interessati alla B, il 39% del totale, con 3,2 milioni che si qualificano come ‘Avid fan’, cioè molto interessati. Il 35% dei tifosi italiani del calcio inoltre segue una squadra di Serie BKT come prima o seconda scelta, per tutta una serie di motivi che vanno dal campanilismo, ma anche da altre situazioni meno personali quali la competitività, l’incertezza, il format, la capacità di crescere talenti e infine la presenza di numerosi calciatori italiani.

Chi è tifoso della Serie BKT – Il fan della B ha un maggior coinvolgimento e passione nei confronti del calcio rispetto alla media. Infatti, alla domanda: ‘Quale delle seguenti frasi spiega megli il tuo rapporto con il calcio’ il 52% dice di seguirlo molto e di essere sempre aggiornato. È quindi un tifoso esigente e attento soprattutto sulla propria squadra del cuore e, nel momento in cui viene chiamato a esprimere il perché del suo apprezzamento, parla di ‘genuinità, di identità con il territorio, di trampolino di lancio per i giovani e capacità di trasmettere valori positivi’. Apprezzato anche il format con i playoff e l’incertezza del risultato.

Cosa chiede il tifoso della B – Il tema dei giovani è molto sentito dai fan della serie BKT, il 90% piacerebbe che la propria squadra investisse più sui giovani, con la federazione e la Lega di riferimento che dovrebbero inserire obblighi di tesseramento e di schieramento nell’undici iniziale. Analogamente un 57% di ‘Avid fan’ si dice molto consapevole dell’importanza della sostenibilità economica del sistema calcio e l’83% auspica l’introduzione di sistemi di contenimento dei costi.

I numeri della stagione – In incipit di presentazione sono stati resi noti anche i numeri di questa prima parte di stagione: 120mila sono gli abbonati, 100mila gli spettatori medi a giornata, 8,2 milioni i follower sui social. Quindi 23 i convocati nelle under azzurre nella pausa nazionali di novembre, infine solo otto punti dalla 5a alla 17a in classifica, a dimostrazione del tradizionale equilibrio che regna nel campionato di Serie BKT. (fonte: Lega B)