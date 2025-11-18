Combat Sports – Giorgio Petrosyan “saluta” il ring a Palazzo Lombardia.

La leggenda mondiale della kickboxing, Giorgio “The Doctor” Petrosyan, si prepara a salutare definitivamente il ring. Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 14:30, presso la Sala Stampa di Regione Lombardia (piazza città di Lombardia, 1 Milano – ingresso “N1” – Sala Stampa – 11° piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Petrosyanmania – The Last Fight”, l’evento che segnerà l’addio ufficiale alla sua straordinaria carriera agonistica.

Il match finale andrà in scena sabato 22 novembre all’Allianz Cloud di Milano, dove Petrosyan, 39 anni, affronterà il portoghese José Zeramuk Sousa nella categoria fino a 70 kg. Un ultimo combattimento, trasmesso in diretta mondiale su DAZN, davanti a oltre 7.000 spettatori.

Con 110 vittorie (43 per KO), solo 3 sconfitte e 2 pareggi in oltre 24 anni di carriera, Petrosyan è considerato uno dei più grandi fighter di tutti i tempi. Due volte vincitore del K-1 World Max, campione mondiale Glory, Bellator, One Championship e WAKO Pro, “The Doctor” ha rappresentato l’eccellenza italiana sui ring di tutto il mondo.

Durante la conferenza saranno svelati anche i dettagli organizzativi del galà Petrosyanmania e le novità sul futuro della promotion Petrosyan Brothers.