Regione Sicilia: in arrivo 50 milioni di euro per l’impiantistica sportiva. Malagò a Palazzo Orleans

Una foto a Palazzo d'Orleans della firma dell'accordo per il rilancio dell'impiantistica sportiva - tratta da LinkedIn

Un plafond di 50 milioni di euro per la concessione di mutui destinati a migliorare la sostenibilità degli impianti sportivi siciliani (così da poteracquisire le relative aree e ad acquistare immobili da utilizzare per attività sportive o strumentali ad esse). L’accordo è stato firmato oggi a Palazzo Orleans tra il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il presidente del CONI, Giovanni Malagò (nella foto al centro), e il presidente dell’Irfis*, Giacomo Gargano e il presidente ICS Andrea Abodi.

La convenzione, che avrà durata triennale, darà nuovo impulso agli investimenti in Sicilia, sia pubblici che privati, nell’impiantistica sportiva.

La procedura per la concessione dei mutui prevede che la Regione predisponga un piano individuando tutti coloro che, tra i richiedenti, presentano i requisiti previsti dalla convenzione. Particolare importanza verrà data, anche in sede di approvazione delle pratiche di mutuo, alla sostenibilità dei progetti presentati, con riferimento specificatamente agli interventi previsti sotto il profilo dell’efficienza energetica, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della messa a norma e in sicurezza e dell’implementazione tecnologica delle infrastrutture.

I mutui avranno una durata massima di 25 anni per gli enti locali e di 20 anni per i soggetti diversi dagli enti locali.

Un plauso all’iniziativa ha voluto rivolgerlo Giovanni Malagò che ha parlato di «un rapporto speciale che si è creato tra il mondo dello sport e la Regione Siciliana, la prima a tagliare il nastro con una startup che potrà fare proseliti nelle altre parti d’Italia perché è un modo concreto per dare una risposta all’emergenza, diffusa ovunque, costituita dalla carenza di impianti efficienti. Reputo formidabile – ha aggiunto il presidente del Coni – quello che sta succedendo e sono convinto che, una volta realizzate o recuperate tutte queste strutture, si possa lavorare in modo altrettanto proficuo per dotarle di una gestione ottimale che le preservi nel tempo».