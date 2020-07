GAMING: AL VIA WWE 2K BATTLEGROUNDS

2K ha annunciato oggi che WWE 2K Battlegrounds sarà disponibile a partire dal 18 sdettembre 2020 per: PlayStation4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch. Con un roster di oltre 70 WWE Superstar al lancio e molte altre che verranno rilasciate in seguito, WWE 2K Battlegrounds è ora disponibile per il preordine in formato digitale e presso i rivenditori autorizzati.

Sviluppato da Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds offre un nuovo eccitante approccio al mondo della WWE, sia per i più appassionati fan che per i giocatori più casual, con diverse modalità di gioco:

Esibizione : incontri giocabili online o in locale, fino ad un massimo di 4 giocatori;

: incontri giocabili online o in locale, fino ad un massimo di 4 giocatori; Campagna : partecipa alle avventure di 7 aspiranti performer WWE, creati in esclusiva per WWE 2K Battlegrounds , in una campagna che li vedrà competere per ottenere un contratto con la WWE. Lungo il cammino sbloccherai diverse arene, ispirate a location come le Everglades, Bootcamp militari, il Messico, New York e la Scozia. Sarai guidato in questo percorso da “Stone Cold” Steve Austin e Paul Heyman;

: partecipa alle avventure di 7 aspiranti performer WWE, creati in esclusiva per , in una campagna che li vedrà competere per ottenere un contratto con la WWE. Lungo il cammino sbloccherai diverse arene, ispirate a location come le Everglades, Bootcamp militari, il Messico, New York e la Scozia. Sarai guidato in questo percorso da “Stone Cold” Steve Austin e Paul Heyman; King of the Battleground : una modalità online dove quattro giocatori partono sul ring mentre altri quattro aspettano di entrare, finché ne rimarrà soltanto uno;

: una modalità online dove quattro giocatori partono sul ring mentre altri quattro aspettano di entrare, finché ne rimarrà soltanto uno; Online: Tornei ed Esibizioni online.

I giocatori possono anche personalizzare le proprie arene per dare ad ogni match un tocco personale, oltre a poter usufruire del “Superstar Creator” per creare la propria WWE Superstar con diversi tipi di corpo e dimensioni, tratti del viso, abbigliamento, capelli e stili di combattimento.

“Sappiamo che i fan e i giocatori della WWE amano un’ampia varietà di esperienze, con WWE 2K Battlegrounds stiamo presentando una dimensione completamente nuova, attraverso un gameplay in stile arcade che è completamente diverso dal nostro franchise di simulazione WWE 2K”, ha detto Chris Snyder, Vice Presidente Marketing per 2K.