Women’s World Cup 2019: per la Francia entrate da 284 milioni di euro

(di Linda Zanoni) – Stando ad un nuovo rapporto pubblicato dalla Federazione Francese di Calcio (FFF) e dal comitato organizzatore del torneo, i Mondiali femminili dello scorso anno hanno portato nelle casse del Paese ospitante ben 284 milioni di euro. Lo studio si è servito dei dati raccolti a livello locale, ovvero nelle 9 città dove si sono svolti i match. In particolare, la ricerca si è focalizzata sui flussi di cassa e, più in generale, sull’impatto economico. Secondo il rapporto, il torneo a marchio FIFA ha generato una plusvalenza “netta” di 108 milioni di euro, con un contributo medio al PIL per spettatore pari a 142 euro.

La Women’s World Cup ha visto la partecipazione di 24 nazionali di calcio, con la vittoria finale delle ragazze degli Stati Uniti. Guardando i risultati, positivo il commento del presidente FIFA Gianni Infantino: “La soddisfazione più grande è quella di aver dimostrato che una competizione di calcio femminile può godere di grande sostegno popolare e contribuire a cambiare la percezione del calcio femminile”. Ha poi aggiunto: “I risultati economici sono molto positivi. Dimostrano che gli sforzi della FIFA, del FFF, delle regioni e città ospitanti hanno dato i loro frutti”.

La ricerca ha anche dimostrato l’importanza dell’impronta sostenibile data alla Coppa del Mondo femminile dello scorso anno: più di una tonnellata di tappi di bottiglia è stata raccolta e donata per il riciclaggio, così come 6,4 tonnellate di rifiuti alimentari sono stati donati alle associazioni locali delle comunità. In merito a questo specifico tema, è intervenuto lo stesso Infantino: “I Mondiali femminili FIFA di Francia 2019 sono stati un successo senza precedenti. In linea con l’impegno FIFA di organizzare i tornei in modo sostenibile, questo rapporto evidenzia l’impatto duraturo e l’eredità di Francia 2019, non solo per il calcio femminile, ma anche per l’economia locale. Ci impegneremo per continuare su questa scia per i prossimi Mondiali Femminili, che si disputeranno nel 2023 in Australia/Nuova Zelanda”.