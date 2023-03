Regione Lazio: il Governatore Rocca presenta la squadra di governo. All’assessore Elena Palazzo lo Sport

Il neo Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato ufficialmente la squadra di governo per i prossimi 5 anni. Sarà composta da 5 donne e 5 uomini: nello specifico 6 assessori di Fratelli d’Italia, 2 della Lega e 2 in quota a Forza Italia. Lo Sport insieme all’Ambiente e al Turismo è stato assegnato ad Elena Palazzo, in quota a Fratelli d’Italia, originaria del comune di Itri (di cui è vicesindaco – eletta per sei mandati consecutivi), che, con più di 9mila preferenze, è stata supportata dagli elettori soprattutto del sud pontino e della provincia di Latina.

1) Roberta Angelilli

Vicepresidente della Regione Lazio. Sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione

[Fratelli d’Italia]

2) Giancarlo Righini

Bilancio, politiche agricole, caccia e pesca

[Fratelli d’Italia]

3) Fabrizio Ghera

Trasporti, del ciclo dei rifiuti e del demanio e patrimonio

[Fratelli d’Italia]

4) Massimiliano Maselli

Politiche sociali

[Fratelli d’Italia]

5) Manuela Rinaldi

Lavori pubblici e le politiche per la ricostruzione

[Fratelli d’Italia]

6) Elena Palazzo (nella foto sopra)

Ambiente, sport e turismo

[Fratelli d’Italia]

7) Pasquale Ciacciarelli

Politiche abitative e alle politiche del mare e dei porti

[Lega]

8) Simona Baldassarre

Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia

[Lega]

9) Giuseppe Schiboni

Scuola e lavoro

[Forza Italia]

10) Luisa Regimenti

Personale, polizia locale, sicurezza urbana e rapporti con gli enti locali

[Forza Italia]