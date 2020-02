REAL BETIS: UNA RIVOLUZIONE DIGITALE PER MIGLIORARE TICKETING E GOVERNANCE DEL CLUB

(di Marco Casalone) – Il Liga spagnola (attualmente 12° in classifica), grazie al lavoro del suo dipartimento I.T. (Information Technology) ha recentemente introdotto diverse novità che, attraverso contenuti digitali, puntano a migliorare l’esperienza dei fan e ad aumentare le entrate della società. Il Real Betis Balompié , squadra con sede a Siviglia e militante nella, grazie al lavoro del suo dipartimento I.T. () ha recentemente introdotto diverse novità che, attraverso contenuti digitali, puntano a migliorare l’esperienza dei fan e ad aumentare le entrate della società.

“Abbiamo semplificato le cose per i nostri tifosi e per farlo abbiamo dovuto trasformare il club: abbiamo abbandonato il vecchio modello calcistico, nel quale per qualsiasi necessità occorreva recarsi fisicamente in sede ed aspettare per ore in coda, per passare ad uno completamente online” ha dichiarato il responsabile del dipartimento I.T. Antonio Jiménez López.

Uno dei settori maggiormente colpiti da questa vera e propria rivoluzione digitale riguarda l’affluenza allo stadio Benito Villamarín (soggetto peraltro negli ultimi anni a profondi lavori di ristrutturazione che lo hanno portato ad essere il quarto stadio più grande di Spagna): infatti attraverso l’app ufficiale del club i titolari di un abbonamento che non possono assistere ad uno specifico match, hanno la possibilità di cedere il proprio posto ad un amico oppure renderlo disponibile per la vendita a terzi, condividendo in questo caso il profitto al 50% con la società.

Sempre tramite l’applicazione ufficiale vengono gestiti sia il rinnovo degli abbonamenti annuali che la vendita dei ticket per le partite in trasferta, evitando in questo modo lunghe code alle biglietterie ed assicurando al contempo pari opportunità di acquisto ai fan che risiedono lontano da Siviglia, mentre è attualmente allo studio la possibilità di offrire una linea telefonica con le stesse funzionalità ma dedicata ai tifosi che non si sentono a loro agio con la tecnologia digitale.

“Abbiamo significativamente aumentato la partecipazione allo stadio ed incrementato al contempo non solo i ricavi ma anche l’appeal internazionale del Real Betis: la splendida atmosfera che si crea durante le partite fa sì che le persone che assistono al match in TV vogliano provare questa esperienza dal vivo” ha commentato il direttore delle comunicazioni del club Julio Jiménez Heras: parole confermate dai numeri, dal momento che dalla stagione 2016/2017 ad oggi l’affluenza al Benito Villamarín è aumentata del 50% issandosi fino ad una media di 48.000 spettatori a gara, la quarta più alta di tutta la Liga.

La tecnologia sta profondamente modificando anche la governance del club, detenuto al 60% da oltre 14.000 soci/tifosi, in particolare per quanto riguarda le modalità di voto nelle assemblee che, visto l’alto numero di azionisti, risultavano particolarmente lente e complesse; adesso, grazie alla progressiva digitalizzazione delle operazioni, i voti vengono conteggiati in pochi secondi attraverso un sistema di controllo da remoto che permette anche ai fan fisicamente non presenti di poter esprimere la loro preferenza.

Un modello di successo che ha consacrato il Real Betis come vero e proprio pioniere in questo campo ed attirato l’attenzione anche di altri club spagnoli: è il caso ad esempio dell’Eibar (altra società militante nella Liga) che, vista la presenza al suo interno di piccoli azionisti sparsi in tutto il mondo, ha chiesto l’aiuto dei verdiblancos per poter a sua volta digitalizzare le proprie assemblee e le relative votazioni.

Altre collaborazioni, finalizzate ad aumentare e migliorare la partecipazione allo stadio, sono state recentemente siglate con Atlético Madrid (La Liga), Las Palmas e Girona (entrambe partecipanti alla Segunda Division); inoltre, il dipartimento I.T. del club andaluso ha contribuito alla sincronizzazione della piattaforma di gestione ticketing della Liga (conosciuto anche come sistema AVET) con i siti web ufficiali dei vari fan club delle squadre, operazione che consentirà una distribuzione dei biglietti molto più rapida e totalmente digitale.