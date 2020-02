Boom di presenze per la Final Eight di basket

Si è chiusa la Final Eight di Basket (2020) alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. In occasione della finale tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi sono state registrate 9.706 presenze. Più in generale la Zurich Connect Final Eight 2020 ha chiuso a quota 31.550 presenze (totali).

In totale sono stati 31.384 i biglietti staccati per accedere alla Vitrifrigo Arena. Il Presidente della LegaBasket Serie A Egidio Bianchi ha dichiarato in conferenza stampa: “Si tratta della quarta Final Eight sotto il mio mandato da Presidente della LBA. Parto sottolineando la crescita di interesse registrata per la Next Gen Cup che è sotto gli occhi di tutti: lo abbiamo visto a Bologna e ancor di più qui a Pesaro. Oltre 400 spettatori hanno assistito ai match nella Palestra Nord e molti di più sul parquet centrale per semifinali e finale. Qui sono arrivati anche osservatori molto importanti e abbiamo avuto ottimi risultati anche per quanto riguarda l’audience con una media di 2.200 spettatori sulla piattaforma Lbatv.it e oltre 10.000 utenti hanno seguito le dirette su Facebook. Il picco su Facebook è stato di 21.000 persone, dato simile a quelli che si registrano per i match di campionato che vengono trasmessi in tv. Tanto successo lo ha riscontrato anche la Next Gen Educational che punta a premiare giocatori professionisti che però sono anche ottimi studenti. Al liceo Marconi oltre 400 ragazzi hanno preso parte al workshop organizzato insieme a ‘A Better Basketball’.