Quinnbet cresce nel calcio del Regno Unito

Il Cardiff City FC (nella foto in primo piano il logo della realtà calcistica) ha ufficializzato una nuova partnership triennale con l’operatore di scommesse e casinò online QuinnBet, che per le prossime due stagioni comparirà sul retro delle maglie da gioco della prima squadra. Il club gallese è attualmente primo, a 16 punti, nella League One, ovvero l’equivalente della Lega Pro italiana.

La collaborazione, si legge in una nota, punta in maniera marcata sulla promozione del Safer Gambling, sottolineando un impegno condiviso verso una pratica di gioco più sicura. QuinnBet, infatti, è regolamentata dalla Gambling Commission del Regno Unito e dalla Gambling Regulatory Authority of Ireland, e ha ottenuto l’Independent Safer Gambling Standard da GamCare.

Huw Warren, responsabile commerciale del Cardiff City, ha commentato:

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a QuinnBet nella famiglia del Cardiff City come nostro ultimo partner. L’impegno per un gioco online più sicuro è uno dei loro valori fondamentali e spero che questa partnership sia estremamente prospera per entrambe le parti.”

Niall McPartland, responsabile commerciale e sponsorizzazioni di QuinnBet, ha aggiunto:

“È un enorme privilegio per noi iniziare questa partnership biennale con il club. Abbiamo intenzione di utilizzare la partnership per promuovere il nostro marchio insieme a Safer Gambling, che è parte integrante della nostra attività e che il Cardiff City sostiene pienamente.”

QuinnBet continua inoltre a rafforzare la sua presenza nel mondo del calcio: ha recentemente siglato un accordo con il Northampton Town (League One) e ha esteso la collaborazione con l’Hibernian FC (club di Scottish Premiership). Il Northampton Town affronterà in casa al SixFields stadium il Cardiff City FC il prossimo 22 novembre 2025 (alle ore 16 italiane).