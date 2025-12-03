All newsAltri eventiAltri SportAziendeBasketDigital Media SportDiritti di immagineDiritti TelevisiviEconomia E PoliticaIstituzione e AttualitàMarketing
Diritti tv – Cresce la presenza di NBA su Prime Video.
|Prosegue l’NBA su Prime Video con un doppio incontro nella notte di sabato 6 dicembre e la partita di domenica 7 dicembre alle ore 21.30.
Di seguito la programmazione completa: 6 dicembre (notte fra venerdì e sabato)ore 1.00: Los Angeles Lakers VS Boston Celtics – commento di Alessandro Mamoli, Tommaso Marino 6 dicembre (notte fra venerdì e sabato) ore 3.30: Dallas Mavericks VS Oklahoma City Thunder – commento di Mario Castelli, Andrea Trinchieri7 dicembre ore 21.30: Boston Celtics VS Toronto Raptors – commento di Alessandro Mamoli, Andrea TrinchieriLa copertura Prime Video dell’NBA è frutto di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Come parte di questo accordo globale, i clienti Prime in Italia hanno accesso esclusivo a 87 partite di regular season, tra cui l’Emirates Cup Championship Game, tutte le partite del Play-In, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei Play-Off, una serie di Conference Finals ogni anno e le NBA Finals in 6 degli 11 anni, a partire dal 2026.
L’NBA è entrata a far parte dell’offerta di sport in diretta di Prime Video in Italia, senza costi aggiuntivi per i membri Prime, insieme alla miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. Gli spettatori in Italia possono seguire l’NBA su Prime Video (incluso nell’abbonamento Prime) e l’NBA League Pass (disponibile con abbonamento aggiuntivo) su centinaia di dispositivi compatibili, in streaming dal web o tramite l’app Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e smart TV. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili, visita amazon.com/howtostream.
Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di NBA su Prime in Italia, seguite @primevideosportit su Instagram, TikTok e YouTube. Le ultime notizie, immagini e video relativi a tutti i contenuti NBA su Prime Video sono disponibili sul sito Amazon MGM Studios Press Site.
A questo link il calendario completo della regular season su Prime Video.
