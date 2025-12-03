All newsAltri eventiAltri SportAziendeBasketDigital Media SportDiritti di immagineDiritti TelevisiviEconomia E PoliticaIstituzione e AttualitàMarketing

Diritti tv – Cresce la presenza di NBA su Prime Video.

03 Dic 2025 Redazione
Prosegue l’NBA su Prime Video con un doppio incontro nella notte di sabato 6 dicembre e la partita di domenica 7 dicembre alle ore 21.30.

Di seguito la programmazione completa: 6 dicembre (notte fra venerdì e sabato)ore 1.00: Los Angeles Lakers VS Boston Celtics – commento di Alessandro Mamoli, Tommaso Marino 6 dicembre (notte fra venerdì e sabato) ore 3.30: Dallas Mavericks VS Oklahoma City Thunder – commento di Mario Castelli, Andrea Trinchieri7 dicembre ore 21.30: Boston Celtics VS Toronto Raptors – commento di Alessandro Mamoli, Andrea TrinchieriLa copertura Prime Video dell’NBA è frutto di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Come parte di questo accordo globale, i clienti Prime in Italia hanno accesso esclusivo a 87 partite di regular season, tra cui l’Emirates Cup Championship Game, tutte le partite del Play-In, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei Play-Off, una serie di Conference Finals ogni anno e le NBA Finals in 6 degli 11 anni, a partire dal 2026.
 
L’NBA è entrata a far parte dell’offerta di sport in diretta di Prime Video in Italia, senza costi aggiuntivi per i membri Prime, insieme alla miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. Gli spettatori in Italia possono seguire l’NBA su Prime Video (incluso nell’abbonamento Prime) e l’NBA League Pass (disponibile con abbonamento aggiuntivo) su centinaia di dispositivi compatibili, in streaming dal web o tramite l’app Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e smart TV. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili, visita amazon.com/howtostream.
 
Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di NBA su Prime in Italia, seguite @primevideosportit su Instagram, TikTok e YouTube. Le ultime notizie, immagini e video relativi a tutti i contenuti NBA su Prime Video sono disponibili sul sito Amazon MGM Studios Press Site.

questo link il calendario completo della regular season su Prime Video.
Prime Video Sports
Prime Video offre una gamma di sport in diretta a livello globale, tra cui Thursday Night Football, NBA, NASCAR, New York Yankees, Overtime Elite e Premier Boxing Champions negli Stati Uniti; NWSL, WNBA e ONE Championship negli Stati Uniti e in Canada; NHL Prime Monday Night Hockey in Canada; UEFA Champions League in Germania, Italia, Regno Unito e Irlanda; Roland-Garros in Francia; Wimbledon in Germania e Austria; Premier League in Svezia e Danimarca; New Zealand Cricket in India; ICC Cricket in Australia; Copa do Brasil, Serie A e NBA in Brasile; boxe e MLB in Giappone; e Chivas in Messico. La disponibilità dei contenuti varia in base al mercato, e gli spettatori possono anche abbonarsi a servizi di streaming come Eurosport, FOX Sports (Messico), Viaplay Sport, MLB.TV, NBA League Pass, NBA TV, DAZN (Germania, Spagna e Francia) e Premiere FC (Brasile) attraverso i Prime Video Channels. A questi si aggiunge una selezione di documentari Amazon Original tra cui Kelce, Bye Bye Barry, Coach Prime, Giannis e il franchise Amazon Original All or Nothing, che include All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Juventus, All or Nothing: Toronto Maple Leafs e le stagioni di All or Nothing dedicate a varie squadre NFL, oltre alla squadra di football dei Michigan Wolverines della NCAA.
Prime Video
Prime Video è la destinazione di intrattenimento dove trovare tutto e offre ai clienti un’ampia selezione premium attraverso un’unica applicazione disponibile su migliaia di dispositivi compatibili. Su Prime Video i clienti possono trovare i loro film, serie e documentari preferiti, oltre a contenuti sportivi – insieme a serie e film prodotti da Amazon MGM Studios come Uno Rosso, Road House, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout, Reacher, The Boys, Alex Cross e The Idea of You, a contenuti in licenza amati dal pubblico, come The Big Bang Theory e The OC; intrattenimento esclusivo con le produzioni italiane LOL: Chi ride è fuori, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, Elf Me, Gigolò per caso,  Pesci Piccoli, Sconfort Zone, Dinner Club, Prisma, Citadel: Diana e The Bad Guy oltre alle dirette in esclusiva in Italia delle migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League fino alla stagione 2026/27 e alla programmazione di canali come Infinity Selection, Paramount+, Apple TV+, MGM+, Discovery+ Intrattenimento, Anime Generation, LaB, Juventus TV, Milan TV e molti altri, attraverso i Prime Video Channels con abbonamenti aggiuntivi. Prime Video è solo uno dei numerosi vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, insieme a spedizioni veloci e gratuite, offerte esclusive e intrattenimento. Tutti i clienti, che abbiano o meno un abbonamento Prime, possono, attraverso il Prime Video Store, noleggiare o acquistare film, inclusi blockbuster come The Fall Guy, e acquistare serie tv come House of the Dragon, Yellowstone e Doc – Nelle tue mani. I clienti possono anche accedere al dietro le quinte dei loro film e serie preferiti con l’esclusiva funzionalità X-Ray
Redazione

Redazione