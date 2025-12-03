Diritti tv – Cresce la presenza di NBA su Prime Video.

Prime Video

Prime Video è la destinazione di intrattenimento dove trovare tutto e offre ai clienti un’ampia selezione premium attraverso un’unica applicazione disponibile su migliaia di dispositivi compatibili. Su Prime Video i clienti possono trovare i loro film, serie e documentari preferiti, oltre a contenuti sportivi – insieme a serie e film prodotti da Amazon MGM Studios come Uno Rosso, Road House, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout, Reacher, The Boys, Alex Cross e The Idea of You, a contenuti in licenza amati dal pubblico, come The Big Bang Theory e The OC; intrattenimento esclusivo con le produzioni italiane LOL: Chi ride è fuori, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, Elf Me, Gigolò per caso, Pesci Piccoli, Sconfort Zone, Dinner Club, Prisma, Citadel: Diana e The Bad Guy oltre alle dirette in esclusiva in Italia delle migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League fino alla stagione 2026/27 e alla programmazione di canali come Infinity Selection, Paramount+, Apple TV+, MGM+, Discovery+ Intrattenimento, Anime Generation, LaB, Juventus TV, Milan TV e molti altri, attraverso i Prime Video Channels con abbonamenti aggiuntivi. Prime Video è solo uno dei numerosi vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, insieme a spedizioni veloci e gratuite, offerte esclusive e intrattenimento. Tutti i clienti, che abbiano o meno un abbonamento Prime, possono, attraverso il Prime Video Store, noleggiare o acquistare film, inclusi blockbuster come The Fall Guy, e acquistare serie tv come House of the Dragon, Yellowstone e Doc – Nelle tue mani. I clienti possono anche accedere al dietro le quinte dei loro film e serie preferiti con l’esclusiva funzionalità X-Ray