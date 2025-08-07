Konami estende il contratto di partnership con l’Arsenal FC.

Konami e Arsenal hanno annunciato l’estensione della partnership che vede il proseguimento della collaborazione attiva da 8 anni, con KONAMI che si conferma Official Football Video Gaming Partner dell’Arsenal Football club.

Per celebrare il rinnovo della partnership e la nomina del capitano Martin Ødegaard a nuovo club Ambassador, i giocatori potranno ottenere, gratuitamente dal 7 al 13 agosto, Avatar e carta Highlight: Martin Ødegaard.

Inoltre, i tifosi potranno continuare a utilizzare l’Arsenal come uno dei principali club di eFootball™, con maglie ufficiali e l’Emirates Stadium.

Il rinnovo vede KONAMI mantenere molteplici diritti commerciali sul club, tra cui accesso ai giocatori e utilizzo delle immagini e del brand nella serie eFootball.



Shinji Namekawa, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con un club così iconico. L’Arsenal Football Club rappresenta l’eccellenza dentro e fuori dal campo e siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme. Il nostro impegno rimane quello di evolvere e migliorare continuamente eFootball™, e questa partnership è un chiaro indicatore degli sforzi che stiamo facendo.”

Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con KONAMI e questo rinnovo segna un nuovo capitolo del lavoro insieme. La longevità della nostra partnership rafforza i valori condivisi di innovazione e progresso, e siamo lieti che l’Arsenal si confermi parte fondamentale del gioco per gli anni a venire”.



Nell’ambito della partnership, l’Arsenal ha avuto un ruolo di primo piano nell’eFootball Championship fin dall’edizione 2022. I fan hanno potuto godere di una serie di esperienze esclusive in-game e nel mondo reale, dalle attivazioni all’Emirates Stadium ai contenuti speciali creati su misura per i giocatori di eFootball