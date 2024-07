Quanto guadagnerà la Francia dalle Olimpiadi

I Giochi Olimpici sono da sempre uno di quegli eventi capaci di catalizzare l’attenzione mondiale degli appassionati di sport. Finite le grandi manifestazioni continentali di calcio come Europei e Coppa America – vinte rispettivamente da Spagna e Argentina – oltre che Wimbledon dove ha trionfato Carlos Alcaraz, adesso le attenzioni si sposano inevitabilmente sulle Olimpiadi, che verranno ospitate dalla Francia e in particolare da Parigi per l’edizione 2024.

Da tenere d’occhio ci saranno sicuramente i risultati sportivi per le varie discipline e gli atleti coinvolti, di cui puoi prevedere i risultati con le scommesse olimpiadi parigi 2024. Atletica, pallavolo, tennis, scherma e non solo: gli atleti italiani impegnati in Francia saranno veramente tanti. L’inizio della manifestazione è previsto per venerdì 26 luglio e il termine sarà domenica 11 agosto 2024. Fra gli aspetti legati ai Giochi, è interessante soffermarsi sui benefici economici destinati agli organizzatori francesi e, in particolare, parigini.

Sicuramente, un evento come le Olimpiadi richiede inizialmente un grande impegno in termini di investimenti per le infrastrutture, come le varie arene, stadi, campi e palazzetti coinvolti. Tuttavia, le spese iniziali vengono abbondantemente ripagate con gli effetti a breve, medio e lungo termine da diversi punti di vista. Secondo il CDES, fra Olimpiadi e Paralimpiadi, i ricavi stimati sono nell’ordine di circa 3,8 miliardi di euro.

Ma da cosa deriva questo esorbitante numero? Innanzitutto, i benefici sono visibili sul lungo periodo proprio dall’ammodernamento degli impianti. Questo è dovuto anche al fatto che gli investimenti per la Francia saranno in misura minore rispetto ad altri Paesi che precedentemente hanno ospitato la manifestazione, visto che le infrastrutture parigine sono già sufficientemente adeguate e partono da una buona base.

Un’altra importantissima fonte di introiti sarà rappresentata dagli incassi per gli spettatori alle varie gare. Sempre secondo il CDES, il numero di biglietti potenzialmente vendibili per gli eventi si attesterà fra i 12,4 e i 14 milioni.

L’effetto più rilevante sarà però legato a un altro settore strategico che esula dallo sport ma che dallo sport trae linfa: si tratta del turismo. Le Olimpiadi saranno l’occasione – per Parigi – di ospitare un numero ancor più alto di persone che arrivano appositamente per l’evento. E se calcoliamo che la città della Tour Eiffel è già una delle più visitate al mondo, l’impatto economico rischia di essere devastante nell’accezione più positiva del termine. Pensiamo alla ristorazione, agli hotel e a tutti i posti di lavoro che un evento del genere è capace di creare: parliamo di una cifra compresa tra gli 1,4 e i 3,6 miliardi di euro. Il CDES afferma inoltre – nel suo studio – che l’area legata al turismo beneficerà di una crescita a lungo termine che si spalmerà in un periodo compreso fra il 2025 e il 2038, visto che il turismo potrebbe crescere potenzialmente e gradualmente. Significa – in poche parole – che chi visita Parigi per la prima volta in occasione delle Olimpiadi, potrà ammirarne le bellezze e l’efficienza dei servizi, scegliendo di ritornarci in altre occasioni e negli anni successivi. In questo caso, le cifre stimate sono comprese fra i 201 milioni e gli 1,2 miliardi: una forbice molto grande, che però potenzialmente può apportare enormi benefici economici sull’intero Paese in termini di PIL.