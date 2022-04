Qatar 2022 – Il tabellone ufficiale della fase a gironi del Mondiale di calcio

Sono stati sorteggiati, oggi, a Doha (capitale del Qatar) gli 8 gironi del Mondiale 2022 (vi parteciperanno 32 squadre in rappresentanza dei 5 continenti; dal prossimo, nel 2026, si passerà a 48). . E’ la 22ima edizione della FIFA World Cup (21 novembre-18 dicembre 2022). Qatar-Ecuador, il 21 novembre 2022, è la partita inaugurale dei Mondiali. Esclusa di lusso proprio la Nazionale italiana di calcio (forte di un palmares di 4 titoli iridati)

I padroni di casa, organizzatori della prima “World Cup” in terra araba nella storia della FIFA, fanno parte del Gruppo “A” insieme all’Olanda, al Senegal (uscito vincente dopo un playoff “velenoso” nei confronti dell’Egitto di “Momo” Salah) e all’Ecuador.

Derby “anglofono” nel Gruppo “B” tra Inghilterra e USA (oltre all’Iran e alla vincente tra Ucraina vs Scozia, che, poi, affronterà, nell’ultimo match, il Galles di Gareth Bale). Nel Gruppo “C” l’Argentina de c.t. Simeone affronterà la Polonia di Robert Lewandowski, il Messico e l’Arabia Saudita.

Il Gruppo “D” è tra i più abbordabili del mondiale qatariota. La Francia, infatti, affronterà la Danimarca, la Tunisia e la vincente tra Australia-Emirati Arabi Uniti con il Perù che attende la “vincente” per disputare l’ultima fase dei play-off.

Girone di ferro nel Gruppo “E”: Spagna e Germania le teste di serie, più indietro il Giappone e la vincente del play-off Costa Rica-Nuova Zelanda.

Nel Gruppo “F” domina il Belgio, con Croazia e Canada pronte a giocarsi il secondo posto. Più indietro il Marocco.

Nel Gruppo “G” è atteso il Brasile (favorito storico nelle rassegne iridate), seguito da Svizzera (ha conquistato il primo posto nel girone degli Azzurri, relegandoli ai play-off, poi, persi con la Macedonia del Nord), Serbia e Camerun.

Nel Gruppo “H” il Portogallo di Cristiano Ronaldo (i lusitani hanno superato per 2-0, con doppietta di Bruno Fernandes, la Macedonia del Nord), affronterà l’Uruguay, la Corea del Sud e il Ghana.

Gruppo A

– Qatar

– Ecuador

– Senegal

– Olanda

Gruppo B

– Inghilterra

– Iran

– USA

– Vincente Ucraina-Scozia contro Galles

Gruppo C

– Argentina

– Arabia Saudita

– Messico

– Polonia

Gruppo D

– Francia

– Vincente Australia-Emirati Arabi Uniti contro Perù

– Danimarca

– Tunisia

Gruppo E

– Spagna

– Vincente Costa Rica-Nuova Zelanda

– Germania

– Giappone

Gruppo F

– Belgio

– Canada

– Marocco

– Croazia

Gruppo G

– Brasile

– Serbia

– Svizzera

– Camerun

Gruppo H

– Portogallo

– Ghana

– Uruguay

– Corea del Sud