Puma svela la nuova maglia del Parma calcio 2025/26.

Puma e il Parma Calcio (Serie A) hanno svelato oggi il nuovo Home kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2025/2026, un omaggio ai 100 anni dalla prima storica partecipazione del club alla Prima Divisione nella stagione 1925-26.

A un secolo esatto da quel debutto, il Parma Calcio celebra il proprio esordio con una maglia dal design classico, intrisa di heritage e passione. Protagonista indiscussa è la leggendaria e iconica croce nera, più larga rispetto al consueto a richiamare proprio la maglia del 1925/26, che domina il fondo Warm White a contrasto in puro stile crociato. Il design è completato da un colletto a V e polsini a contrasto Puma Black, Clyde Royal e Puma Yellow, elementi che richiamano l’eleganza e la semplicità delle divise storiche del club.

Ad arricchire ulteriormente la nuova maglia c’è la scritta Famiglia Gialloblu sul retro, per unire tutti i tifosi del Parma Calcio sotto unica grande rete di passione e supporto, oltre che rappresentare l’attenzione del club verso la comunità del territorio di Parma e le diverse iniziative di Corporate Social Responsibility.

Tra le diverse attività intraprese dal club c’è anche il continuo sostegno e la celebrazione della città di Parma, della sua storia e dei suoi luoghi più iconici. Infatti, per lo shooting della campagna di lancio del nuovo Home kit, è stato scelto come set lo storico Teatro Farnese. Situato al piano nobile del Complesso monumentale della Pilotta e raggiungibile attraverso un portone monumentale in legno dipinto, sormontato da una corona ducale, conserva ancora oggi il ricordo della fastosa vita di corte dei Duchi Farnese. Gravemente danneggiato dalle bombe del 1944 e restaurato in epoca moderna, oggi il teatro ci restituisce una delle più straordinarie architetture teatrali del Seicento.

Il nuovo Home Kit vuole così essere più di un capo performance: un ponte tra generazioni, un manifesto di appartenenza e continua celebrazione del legame tra il club e la città di Parma.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, le maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo.

Il nuovo Home Kit del Parma Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://shop.parmacalcio1913.com/it/ e in selezionati football retailer.