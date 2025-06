Marketing – Capgemini diventa partner ufficiale del Tour de France. 

Capgemini diventa partner ufficiale del Tour de France e del Tour de France Femmes avec Zwift fino al 2029 per promuovere il ciclismo attraverso tecnologia e innovazione

La nuova partnership riguarda 14 eventi ciclistici internazionali, tra cui La Vuelta, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi, oltre a cinque gare femminili indipendenti

Capgemini ha annunciato oggi di essere diventata partner tecnologico ufficiale, per i prossimi 5 anni, di 14 gare ciclistiche, tra cui il famoso Tour de France, per contribuire a promuovere l’innovazione nel ciclismo professionistico. Insieme, sfrutteranno la tecnologia, l’innovazione e l’intelligenza artificiale (AI) per far crescere la comunità ciclistica, coinvolgere gli appassionati di tutto il mondo e portare il ciclismo nella vita delle persone.

Questo accordo, che va oltre il Tour de France e il Tour de France Femmes avec Zwift, vedrà Capgemini sostenere una serie di eventi ciclistici internazionali che includono sia gare maschili – come La Vuelta, Parigi-Nizza, Critérium du Dauphiné, Parigi-Roubaix, Parigi-Tours, La Flèche Wallonne, Liegi-Bastogne-Liegi, il Tro Bro Leon – che gare femminili – La Vuelta Femenina by Carrefour.es, Parigi-Roubaix Femmes avec Zwift, La Flèche Wallonne Femmes, Liegi-Bastogne-Liegi Femmes.

Nell’ambito di questa nuova partnership globale di lungo periodo, Capgemini è il partner tecnologico ufficiale di questi eventi e metterà al servizio del ciclismo professionistico la sua profonda expertise nell’innovazione digitale, nella tecnologia e nell’intelligenza artificiale. Nei prossimi cinque anni, Capgemini supporterà questi importanti eventi ciclistici nella realizzazione della loro roadmap tecnologica, fornendo soluzioni all’avanguardia volte a migliorare l’analisi delle prestazioni, supportare il pubblico internazionale e coinvolgere i fan, dagli appassionati occasionali ai ciclisti amatoriali. Nel 2024, il Tour de France ha raggiunto oltre 1 miliardo di ore di visione televisiva in 190 paesi e ha battuto i record digitali con quasi 100 milioni di visite al sito web e 1,6 miliardi di impression sui social media.

Con questa partnership, Capgemini amplia il proprio portafoglio di sponsorizzazioni sportive, che punta a mettere a frutto le competenze del Gruppo per valorizzare i principali eventi mondiali tramite innovazione tecnologica, alte prestazioni e spirito di squadra. In qualità di azienda globale con sede in 50 paesi e una presenza consolidata in regioni con una forte tradizione ciclistica come Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, Capgemini promuoverà le quattordici gare ciclistiche a livello internazionale per contribuire ad ampliare ulteriormente una fanbase globale diversificata.

“Siamo orgogliosi di collaborare con 14 competizioni sportive iconiche a livello mondiale, tra cui il famoso Tour de France e il Tour de France Femmes avec Zwift. Ognuna incarna valori chiave come precisione, resistenza, qualità delle prestazioni e lavoro di squadra, caratteristiche che in Capgemini mettiamo in pratica ogni giorno“, ha dichiarato Aiman Ezzat, Chief Executive Officer di Capgemini. ”Questa partnership riflette il nostro impegno nel mettere a disposizione l’ampia esperienza e le capacità del Gruppo per migliorare il futuro dello sport attraverso innovazioni all’avanguardia, approfondimenti basati sui dati e un’esperienza dei tifosi potenziata“.

“Siamo molto orgogliosi di avviare questa partnership strategica a lungo termine con Capgemini, leader nella tecnologia e nell’innovazione, che contribuirà a promuovere e accelerare le nostre ambizioni digitali per il Tour de France e tutti gli eventi ciclistici A.S.O. a livello globale. Le nuove soluzioni digitali contribuiranno a migliorare ulteriormente l’esperienza dei tifosi e a coinvolgere nuove comunità con funzionalità e servizi innovativi e aggiornati”, ha affermato Yann Le Moënner, Managing Director di A.S.O.

Trasformare lo sport attraverso la tecnologia e l’innovazione

La partnership si inserisce nella già solida esperienza di Capgemini con le sponsorizzazioni sportive, che permettono di migliorare sia l’esperienza degli spettatori che le performance degli atleti.

· Nel 2024, in occasione della 37ª America’s Cup, Capgemini e America’s Cup Media hanno presentato a Barcellona la rivoluzionaria tecnologia WindSight IQ. Grazie a una combinazione di tecnologia, ingegneria, dati e design, Capgemini ha sviluppato un sistema di sensori basato su LiDAR che ha reso le regate più fruibili e coinvolgenti per gli spettatori. La soluzione ha permesso di visualizzare il vento e prevedere i potenziali risultati della regata, migliorando l’esperienza dei tifosi.

· Quest’anno Capgemini è Principal Partner della Women’s Rugby World Cup 2025, che prenderà il via nel Regno Unito ad agosto. Dal 2022, il Gruppo svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l’inclusività in questo sport in qualità di Global Partner della Women’s Rugby e nel suo supporto al Women in Rugby Leadership Programme, a sostegno di una nuova generazione di leader femminili nel rugby.

· In occasione della Ryder Cup 2025 di settembre, Capgemini presenterà una versione basata sull’intelligenza artificiale generativa del suo Outcome IQ, uno strumento che mette le potenzialità dei dati in tempo reale a disposizione di ogni tifoso, contribuendo a migliorarne l’esperienza attraverso il monitoraggio delle probabilità di risultato a ogni tiro. Capgemini sarà partner mondiale della Ryder Cup fino all’edizione 2027, che si terrà nella contea di Limerick, in Irlanda.