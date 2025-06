“Dove sta andando il calcio?”. Convegno organizzato a Bruxelles dalla europarlamentare Morace.

Martedì 10 giugno dalle ore 16 alle ore 18, nella sala Spaak 7C50 del Parlamento europeo a Bruxelles si terrà il convegno “Dove sta andando il calcio?” promosso dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle – Gruppo The Left Carolina Morace che aprirà i lavori. A seguire gli interventi di Filippo Veglio, Responsabile Sostenibilità Sociale e Ambientale UEFA, e di Javier Tebas, Presidente della Liga. Successivamente sarà la volta di una tavola rotonda a cui parteciperanno Gaia Pretner, Responsabile Sostenibilità ECA, Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo Como 1907, Alberto Di Chiara, ex calciatore, Nicola Legrottaglie, dirigente sportivo ed ex calciatore, Ludovica Mantovani, ex Presidente Divisione calcio femminile Figc, Alessandro Alciato, giornalista Amazon Prime Video Italia, e Salvatore Civale, Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Intento del dibattito sarà analizzare le principali questioni aperte nel mondo del pallone dalla sostenibilità ai diritti televisivi, dalla reciprocità della contribuzione previdenziale dei calciatori agli alti costi del sistema, dalla rappresentanza femminile nei board delle società calcistiche fino ai progetti di inclusione per le minoranze disagiate.

“Il calcio professionistico muove un PIL che solo in Europa, secondo un recente report dell’Uefa, ha generato un fatturato superiore ai 29 miliardi di euro nel 2023 con un indotto che coinvolge milioni di lavoratori in diversi settori, dall’informazione al turismo, dai trasporti alla sicurezza”, dichiara l’on. Morace, “eppure, nonostante questo impatto economico e sociale gigantesco, il calcio – come lo sport in generale – in sede istituzionale europea è ancora considerato una competenza della commissione Cultura. Per questo ritengo urgente la creazione di un working group parlamentare dedicato allo sport, in tutte le sue dimensioni. Solo così potremo affrontare in modo adeguato le specificità dello sport professionistico, che presenta dinamiche, esigenze e criticità – come la carriera a tempo, il reinserimento lavorativo e le fragilità psicologiche post carriera – profondamente diverse rispetto allo sport di base o dilettantistico”.