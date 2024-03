Puma presenta i kit “Home” e “Away” delle Nazionali presenti a Euro2024

Puma (colosso dello sportswear mondiale) ha presentato oggi le maglie “Home” e “Away” delle Nazionali 2024 (Austria, Repubblica Ceca, Islanda, Svizzera e Serbia saranno griffate dalla casa di Hezogenaurach), caratterizzate da un design bespoke che celebra l’heritage (letteralmente “tradizione”) di ogni nazione. La versione authentic è stata realizzata con l’innovativa e leggerissima tecnologia Ultraweave, mentre le maglie Replica sono state realizzate con la recycling technology Re:Fibre.

L’ulteriore impegno di Puma per la sostenibilità è evidente nella decisione di introdurre l’iniziativa Re:Fibre nelle maglie “club replica” per la stagione 2024/25.

Nora-Sophie Lehmer, Senior Product Line Manager Teamsport Apparel Excellence, ha dichiarato: “Il lancio delle nuove maglie Home e Away delle Nazionali segna un nuovo grande traguardo per Puma e per i nostri obiettivi di sostenibilità. Per la prima volta le maglie Replica delle Nazionali saranno realizzate in Re:Fibre. Non solo, ma dall’inizio della stagione 2024/25 abbiamo anche sviluppato le nostre maglie replica per club utilizzando l’iniziativa Re:Fibre, che vedrà 35 club e più di tre milioni di capi realizzati in Re:Fibre, creando un modo più circolare e sostenibile di produrre maglie da calcio”.

La nuova collezione di maglie per Austria, Repubblica Ceca, Islanda, Svizzera e Serbia abbraccia la natura e la cultura uniche di ciascun Paese. Questi design non solo celebrano il ricco heritage di ogni nazione, ma assicurano anche un legame emotivo duraturo per le generazioni a venire.