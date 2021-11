Pulsee nuovo official shorts main partner di Como 1907 (Serie B)

Como 1907 si lega a Pulsee Luce e Gas è da oggi Official Shorts Main Partner della società lariana (iscritta nel campionato di Serie B).

Il logo di Pulsee sarà presente sui pantaloncini da gioco dei ragazzi di Mister Gattuso a partire dalla gara di domenica 21 con il Monza.

Pulsee è il brand per le utenze domestiche di Axpo Italia che fa evolvere la vita delle persone. Insieme ad una proposta personalizzabile, trasparente, 100% digitale e paperless, Pulsee mette al centro sostenibilità – garantendo a tutti i suoi clienti energia prodotta da fonti rinnovabili – innovazione tecnologica e servizi integrati su misura che rispondono alle esigenze quotidiane dei consumatori.

È una piattaforma accessibile e intuitiva che intende proporre un nuovo modo di pensare all’energia e alle utenze domestiche e che, dando sempre a tutti la libertà di scegliere, propone un consumo attento all’ambiente e una grande semplicità di utilizzo di tutti i suoi servizi. La community di riferimento del marchio, i Pulser, è fatta di esploratori metropolitani, indigeni digitali costantemente informati su nuove tendenze e stili di vita, persone curiose e attente ai cambiamenti, che rivendicano la propria identità e che vogliono poter scegliere ciò che li rappresenta, che riflette la loro energia positiva.



“Il nostro impegno accanto allo sport italiano fa ormai parte della strategia aziendale, commenta Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia, cui Pulsee fa capo. “Riteniamo che lo sport e i valori che rappresenta siano una fonte di energia straordinaria per raggiungere le persone e le loro passioni nei luoghi che raccolgono il loro entusiasmo sostenendo un processo di cambiamento che riguarda tutti noi. Como è una piazza storica per lo sport e il calcio Italiano e abbiamo riconosciuto in questa realtà la stessa voglia e capacità di Pulsee di intercettare e sostenere il talento, incoraggiandone le ambizioni e strutturando la crescita dei giovani. Questa è stata una delle ragioni principali per cui abbiamo scelto di sposare questo progetto. Il nostro obiettivo è portare energia alle persone e lo facciamo non solo sotto forma di luce e gas ma anche contribuendo a valorizzare, grazie allo sport, le realtà più virtuose in Italia e che si impegnano quotidianamente a disegnare un futuro migliore per le prossime generazioni”.

“Siamo felici ed entusiasti di completare il pool di partner presenti sul nostro il kit con un brand giovane, smart e innovativo come Pulsee; – ha spiegato Veronica Oldani, Direttore Commerciale Como 1907 – la crescita del club e del suo brand passa anche attraverso la creazione e lo sviluppo di collaborazioni con player importanti nel loro settore come Axpo Italia, proprietaria di Pulsee. La comunanza di valori quali la digitalizzazione, la sostenibilità e la riduzione degli sprechi ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita di questa partnership. Siamo particolarmente felici che questo gruppo, già partner della fortunata spedizione Olimpica Italiana a Tokyo, abbia deciso di affiancarci nel nostro percorso sportivo”.