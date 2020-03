Prove tecniche di rinnovo tra Leeds United e Clipper Logistics PLC

Leeds United (attualmente 2° nella classifica di Football Championship), secondo quanto riportano i prinicipali mediabritannic, sarebbe pronto a rinnovare (il contratto in esame scadrà nel prossimo mese di giugno) con il brand Clipper Logistics PLC attuale retro sponsor di maglia e partner dell’East Stand. Clipper (nella foto in primo piano l’immagine del logo aziendale) lavora attualmente con ASOS, Asda, The John Lewis Partnership, Tesco e molte altre aziende.

Il Leeds sotto il profilo sportivo punta a risalire in Premier League nella prossima stagione. Al primo posto attualmente (a 69 punti contro i. 68 del LUtd) troviamo il West Bromwich Albion (WBA)