Garelli retro sponsor di maglia dell’Hellas Verona nel match contro la Samp

Garelli, brand specializzato nel settore motociclo ed e-bike, diventerà “back jersey sponsor” dell’Hellas Verona per la trasferta di Marassi. La partita è in programma lunedì, 2 marzo, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Garelli, azienda di Sesto San Giovanni fondata nel 1919, è ripartita nel 2018, quando la realtà in esame è stata acquisita da Armony, che da 15 anni opera nel settore delle e-bike e che per il rilancio di Garelli ha puntato sull’elettrico.