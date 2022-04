Prosegue il progetto di sviluppo di Chiliz nell’entertainment sportivo

Chiliz ha annunciato che ‘Scoville’, il testnet pubblico per Chiliz Chain 2.0 (CC2), la prima blockchain Layer-1 creata appositamente per i settori dello sport e dell’intrattenimento, è ora disponibile. CC2 consente ai marchi di sport e intrattenimento di coniare NFT e Fan Token, creare prodotti DeFi e giochi Play2Earn e creare eventi, programmi fedeltà e merchandising, aiutandoli a sbloccare l’enorme potenziale di Web3.

CC2 sarà alimentato dal token $CHZ, segnando un’importante evoluzione nell’utilità di $CHZ dalla valuta in-app della piattaforma di coinvolgimento dei fan di Chiliz, Socios.com, all’attivatore di rete del nuovo, aperto, multi-verticale ecosistema di Chiliz.

Il lancio di CC2 testnet è l’espansione più significativa dell’ecosistema Chiliz da quando l’azienda ha aperto la strada all’uso diffuso della tecnologia blockchain da parte di organizzazioni sportive d’élite con il lancio di Socios.com alla fine del 2019. Oltre 130 delle principali organizzazioni sportive del mondo hanno abbracciato la visione di Socios.com di migliorare il coinvolgimento globale dei fan attraverso i Fan Token, risorse digitali, sperimentate da Chiliz, che consentono ai titolari di accedere a diritti di voto, giochi, competizioni e premi legati alle loro squadre preferite.

Sviluppato in collaborazione con Ankr, fornitore leader di infrastrutture decentralizzate, CC2 è EVM compatibile con tariffe gas fino a 200 volte inferiori rispetto a ETH. CC2 offre anche un TPS elevato, consentendo agli sviluppatori di interagire con smart contract con velocità ed efficienza.

CC2 adotta un modello PoSA (Proof-of-Stake Authority), stimato fino a 2000 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a Proof-of-Work, incentivando i possessori di $CHZ a mettere in gioco i loro token. Le parti interessate approvate, che possono includere i partner Socios.com esistenti e altri marchi di sport e intrattenimento, potranno anche diventare validatori on-chain, consentendo loro di beneficiare della continua crescita dell’ecosistema e portare a una maggiore decentralizzazione.

CC2 è una comunità sicura guidata dall’effetto di rete che è pronta per la crescita e si espanderà man mano che Chiliz aggiungerà altri partner al roster di Socios.com e altri marchi di sport e intrattenimento a livello di impresa e start-up costruiranno prodotti, servizi ed esperienze Web3 sulla blockchain . L’attuale elenco di Socios.com include i giganti del calcio Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Juventus, AC Milan, Inter, Napoli, Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City e Arsenal, 50 squadre di NBA, NHL e NFL , le squadre UFC, F1 e i principali team di eSport.

Alexandre Dreyfus, amministratore delegato di Chiliz e Socios.com ha dichiarato: “Grazie alla nostra rete esistente di oltre 130 partner e connessioni ai più grandi exchange del mondo, CC2 è già una blockchain di livello 1 tradizionale.

“Si tratta di una comunità di sviluppo sicura, basata sull’effetto di rete, in cui i nostri partner esistenti e molti altri marchi di livello enterprise e start-up dello sport e dell’intrattenimento possono creare una suite completa di prodotti e servizi Web3.

“Per molti versi questo è il più grande passo avanti che abbiamo fatto da quando abbiamo lanciato l’app Socios.com alla fine del 2019 ed è un enorme passo avanti per il token $CHZ come abilitatore di rete del nuovo, mainstream, aperto, multi- blockchain verticale per lo sport e l’intrattenimento.

” Chiliz, il principale fornitore mondiale di blockchain per i settori dello sport e dell’intrattenimento, impiega quasi 300 dipendenti e ha uffici a Madrid, Londra, Istanbul, Miami, Malta e Lione. $CHZ è disponibile su tutti i principali exchange di criptovalute del mondo. Maggiori dettagli sul lancio sulla rete principale di CC2 saranno rivelati a breve, così come l’identità dei primi nuovi marchi di sport e intrattenimento che si uniranno all’elenco di oltre 130 partner di Chiliz e inizieranno a costruire sulla nuova blockchain L1. Chiliz sta anche sviluppando un programma di accelerazione – Chiliz Labs – per promuovere lo sviluppo on-chain su CC2 attraverso l’esposizione a sovvenzioni $CHZ, guida tecnica e creativa e supporto del prodotto.