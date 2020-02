PROSCIUTTO DI CARPEGNA GOLD SPONSOR DELLA ZURICH CONNECT FINAL EIGHT 2020

Le 8 migliori squadre della Serie A di basket maschile al termine del girone di andata si sfideranno dal 13 al 16 febbraio nella Zurich Connect Final Eight alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che vedrà il logo Prosciutto di Carpegna Dop sul campo da gioco e nei LED a bordocampo. Non solo: il brand sarà protagonista anche all’interno delle aree hospitality con le ormai distinguibili grafiche ma soprattutto grazie alla possibilità di poter gustare l’eccellenza italiana in taglio a mano e a macchina durante le partite che assegneranno la Coppa Italia 2020.

“Il Prosciutto di Carpegna Dop è tra i più esclusivi al mondo con una storia e una tradizione eccezionali, che si radicano sul territorio d’origine. Per questo sono particolarmente orgoglioso di rappresentare la nostra famiglia grazie a questa ulteriore partnership. Una tra le più importanti e appassionate sfide cestistiche in un territorio che, da sempre, ci ha accolti con grande apertura”– dichiara Andrea Beretta.

Prosciutto di Carpegna Dop é già main sponsor per la Victoria Libertas Pesaro da inizio stagione.