Presentato a Como il nuovo Kombat Ball (2023/24) della Serie BKT

Presentato a Villa Olmo (Como), in occasione del calendario Serie BKT 2023/2024. Offrirà maggiore aerodinamicità e grip per essere performante su qualsiasi superficie

Dopo il calendario asimmetrico, la Serie BKT 2023/2024 ha anche il suo pallone ufficiale, il Kombat Ball 2023/2024, disegnato per il 7° anno consecutivo da Kappa, una partnership rinnovata, testimonianza di un rapporto ormai consolidato.

La sfera risulta all’avanguardia, con linee nuove e la particolarità di 14 pannelli, che, insieme a micro-scanalature distribuite sulla superficie esterna in dimple, migliorano il grip e l’aerodinamicità, ottenendo così un maggiore controllo su ogni tipo di superficie. Inoltre, la pressionedistribuita uniformemente consente di effettuare tiri più potenti e precisi con benefici nella performance sportiva.

“Il pallone è il fulcro del nostro campionato – evidenzia il presidente della Lega B Mauro Balata – l’emblema dell’unione fra club, tifosi e territori e il motore che muove le società sportive. Come Lega, ci auguriamo che entri nelle case di tutti i nostri appassionati, regalando emozioni, gol e spettacolo. Desidero, inoltre, ringraziare Kappa per la partnership consolidata e per aver realizzato un pallone altamente innovativo che incarna l’essenza della Serie BKT e del calcio di alto livello che esprime”.