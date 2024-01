Presentata all’IBC di Lega Serie A la nuova collezione Panini Calciatori 2023/24

Bustine più ricche, grafica moderna e possibilità di ascoltare la voce dei campioni, oltre alla presenza di tante figurine speciali 08 gennaio 2024. Si è svolta questa mattina, presso l’International Broadcasting Center – il centro di produzione all’avanguardia di Lega Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2023-2024” . La collezione, giunta alla 63ima edizione, è stata lanciata ufficialmente a Lissone con una platea di ospiti d’eccellenza: da Lorenzo Casini, Presidente Lega Serie A, a Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A, da Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini, da Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Calcio Femminile FIGC, al Presidente di AIC Umberto Calcagno e al Vicepresidente di AIAC Giancarlo Camolese.

Presenti, inoltre, i tre campioni internazionali Ambassador Lega Serie A Gianluca Zambrotta, David Pizarro e Aldair, insieme a Alessandro Buongiorno, Ambassador Panini. La nuova collezione Panini “Calciatori 2023-2024” vede tra i suoi licenziatari la Lega Serie A, la Lega Serie B, la Lega Pro, l’AIC e l’AIAC, oltre alla Serie A Femminile.

L’album si compone di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine, con la copertina caratterizzata dall’immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra. La novità assoluta è la voce narrante di Pierluigi Pardo che presenta, oltre ai giocatori schierati in copertina, anche le figurine Elite di ciascuna squadra di Serie A, oltre alla possibilità di ascoltare la voce dei campioni della Serie A TIM, tre per squadra, attraverso la Panini Collectors App.

“Si rinnova una tradizione che ormai da anni unisce generazioni di bambini, ragazzi e adulti” – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. “La passione e il fascino che l’album Panini continua a esprimere, con la capacità di adattarsi alle innovazioni tecnologiche e alle mutevoli esigenze dei collezionisti, rappresenta ogni anno un appuntamento che va di pari passo con il campionato giocato e con la partecipazione che anima tanti tifosi. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Panini e con l’Associazione Italiana Calciatori” . Tante le novità per l’album che, da oltre sessant’anni, affascina milioni di italiani e che è sinonimo della storia dei calciatori e del calcio italiano. Cambia la grafica della figurina dei giocatori che garantisce un importante impatto visivo e sempre più moderno dando grande rilevanza al numero di maglia, oltre al giocatore che emerge ancora di più dalla figurina con un fondale sempre diverso per ognuna che va a comporre il background della pagina. Le bustine della nuova collezione, inoltre, sono più ricche con all’interno 7 figurine ed una figurina extra collezione dedicata ai club di Serie A Tim e Serie BKT con il retro coupon. “Calciatori Panini continua il suo percorso di rinnovamento” – ha dichiarato Alex Bertani, Direttore del Mercato Italia (nella foto in primo piano). “La collezione dedicata alla stagione 2023 – 2024 si contraddistingue per elementi di grande modernità, come la nuova proposta grafica per le figurine dei giocatori, per il contenuto delle bustine, mai così ricco; ma soprattutto per nuovi elementi multimediali attivabili solo attraverso le figurine. Con Calciatori 2023 – 2024 sarà possibile divertirsi nel collezionare i protagonisti della Serie A Tim e accedere a contributi audio esclusivi, realizzati dai giocatori e da Pierluigi Pardo, appositamente per i nostri collezionisti. Una svolta importante che va ad ampliare il piacere e la passione nel collezionare le figurine Calciatori” Tante le figurine speciali presenti all’interno della collezione, una su tutte quella di Gianluigi Buffon a cui è stata dedicata la figurina numero 1 nella sua nuova veste di team manager della Nazionale Italiana: un incredibile viaggio iniziato con la figurina 228 della collezione Calciatori 1995-1996. Altra novità di rilievo riguarda la presenza di una pagina dedicata al campionato eSerie A TIM, con gli scudetti delle squadre protagoniste, oltre al ritorno delle schierate di tutte le squadre di Serie C, affiancate dallo stemma ufficiale per rendere ancora più ricche le pagine di questo avvincente campionato. Dopo il successo delle scorse stagioni è confermata la Panini Digital Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina. Anche quest’anno, oltre alle figurine dei giocatori dei 3 gironi della Serie C, la possibilità di avere le figurine delle protagoniste della Serie A Femminile da collezionare nell’album Calciatrici. Sia per le raccolte delle Serie C che per la Serie A Femminile, una volta completata la raccolta digitale, i collezionisti potranno ordinare la versione fisica dell’album con tutte le figurine.

Confermate le sezioni “La Panini più amata”, “Player of the Month” e “Coach of the Month”, raccolte all’interno delle bustine Calciatori Reloaded in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e la sezione “Calciomercato”, realizzata in collaborazione con Dazn. Si arricchisce la proposta di “Calciatori Upgrade”, in uscita nel mese di marzo, grazie al quale i collezionisti potranno completare la sezione “Calciomercato” e le pagine dei club della Serie A Tim con i nuovi acquisti della finestra di mercato invernale e giocatori che si sono messi in evidenza nella prima parte del campionato. Inoltre, grazie alle referenze “Topolino Starter Pack”, “Calciatori Starter Pack” , il “Box da 100” e “Calciatori Upgrade” sarà possibile collezionare le card “Goal Machine” dedicate ai principali 10 marcatori della Serie A Tim della stagione 2022–2023.

Confermato anche il Panini Tour, momento di importante aggregazione e socialità tra collezionisti nelle piazze di Italia in cui gli appassionati potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco, sfida e scambio di figurine. Il tour, in partenza a febbraio, sarà in otto tappe lungo tutta la penisola e verrà dato spazio non solo a Calciatori ma anche a tutto il resto del mondo Panini.