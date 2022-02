777 Partners non si ferma. Acquisito il 70% delle azioni del Vasco da Gama (Serie B brasiliana)

(di Emanuele de Laugier) – La società d’investimenti americana 777 Partners, tra l’altro nuovo proprietario del Genoa CFC, ha raggiunto l’intesa per acquistare, per 300 milioni di dollari, il 70% delle azioni del “Club de Regatas Vasco da Gama”, squadra di calcio iscritta nel “Campeonato Brasileiro Série B” (provvisoriamente 10°). Si tratta di uno brand calcistici di maggior appeal nel mercato verdeoro: può vantare infatti ben 24 campionati carioca e una Libertadores conquistata però nel lontano 1998.

Secondo il contratto, la società americana si assumerà tutti i debiti della squadra di calcio bianconera. Sotto il profilo marketing il club è particolarmente attivo e intercetta diversi sponsor di profilo internazionale come Tim Brasil, Pixbet (nella foto in primo piano), Kappa (sponsor tecnico) ed eFootball (Konami), con il quale ha un contratto di licenza inserito in un progetto di più ampio respiro.

E’ l’accordo più grande del suo genere nella storia del calcio brasiliano, anche dopo l’introduzione delle nuove leggi che consentono ai club nazionali di essere gestiti da società a responsabilità limitata controllate da “investitori stranieri”.

In una dichiarazione di conferma dell’intesa, il Vasco da Gama ha affermato che l’arrivo di 777 Partners come collaboratore strategico a lungo termine aiuterà il club a tornare ai vertici del calcio brasiliano.

Grazie a questa operazione il Vasco da Gama diventerà il principale investimento dell’azienda americana in Sud America. Per questo motivo, la squadra brasiliana cercherà anche di attingere alla rete di società collegate ad 777 Partners per ottenere l’accesso a nuovi media, tecnologie e dati per aiutare a modernizzare il club e per identificare nuovi potenziali talenti.

Di fatto è l’ultimo investimento di 777 Partners nel mondo del calcio. Infatti, a settembre dello scorso anno, la società americana ha comprato il Genoa CFC (serie A italiana) per 150 milioni di euro, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”. Inoltre, l’azienda d’investimenti possiede anche una quota del Siviglia FC, squadra de LaLiga spagnola, ed è interessata all’acquisto della squadra francese del Saint Etienne, come pubblicato di recente dall’Équipe.

Oltre al calcio, a dicembre 2021, la British Basketball League (BBL) ha annunciato di aver ricevuto un investimento di 7 milioni di sterline da 777 Partners, in cambio di una partecipazione del 45% dell’organizzazione sportiva.