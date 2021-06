PREMIER LEAGUE: ACCORDO PER UNA PARTNERSHIP TRA WOLVERHAMPTON E BITCI.COM

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Wolverhampton Wanderers Football Club, squadra appartenente alla English Premier League inglese, ha annunciato la nascita di una partnership con Bitci.com (piattaforma di trading di criptovalute) come nuovo sponsor per la manica della divisa per la stagione 2021/22.

L’accordo, i cui dettagli finanziari non sono stati resi noti, vedrà il logo di Bitci.com, con sede in Turchia, comparire su tutte e tre le maglie dei Wolves la prossima stagione, con la società che diventerà anche il partner ufficiale del club per il trading di criptovalute e per i fan token. L’accordo copre il branding in tutto lo stadio, il Molineux, dei Wolves, compresi i cartelloni pubblicitari a LED e le piattaforme online del club. Inoltre, Bitci.com lancerà un token fan per Wolves, che opererà su Bitci Chain. “Era evidente già dalle nostre prime conversazioni con Bitci che condividevano la nostra mentalità”, ha affermato Russell Jones, direttore generale del marketing e della crescita commerciale di Wolves. “Siamo diventati il loro primo cliente della Premier League, avendo già avviato partnership sportive di successo con McLaren e Rangers. Come parte della nostra relazione con Bitci, non vediamo l’ora di indagare sulle opzioni per i token dei fan, che crediamo creeranno un altro modo per coinvolgere i nostri fan nel Regno Unito e all’estero”.