LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN STREAMING GRATIS SU LIVESCORE IN IRLANDA

, app di streaming di calcio, ha acquisito i diritti per mostrare tutte le partite della UEFA Champions League in diretta e in chiaro nella Repubblica d’Irlanda a partire dalla prossima stagione.

Il gruppo di media con sede a Londra ha firmato un accordo triennale con l’organo di governo del calcio europeo, l’Uefa, che durerà dal 2021 al 2024 e vedrà 137 partite mostrate ogni stagione, 104 delle quali saranno trasmesse in esclusiva su una varietà di dispositivi connessi.

L’accordo, che segue i precedenti accordi siglati da LiveScore per l’Eredivisie olandese, la Primeira Liga portoghese e la Serie A italiana, prevede che l’app sostituirà, di conseguenza, Virgin Media come emittente della Champions League in Irlanda. Virgin Media, infatti, che deteneva il pacchetto di diritti dal 2018, si è ritirata dai colloqui di rinnovo a marzo.

LiveScore, che è meglio conosciuto per fornire punteggi e risultati in tempo reale, ha lanciato la sua piattaforma di streaming in chiaro lo scorso anno come parte di una partnership con gli specialisti over-the-top (OTT) StreamAMG. Si dice che abbia un pubblico globale di 56 milioni.

“La UEFA è lieta di dare il benvenuto a LiveScore come nuova emittente dei diritti della UEFA Champions League nella Repubblica d’Irlanda”, ha dichiarato in una nota il direttore marketing della UEFA Guy-Laurent Epstein. “Siamo entusiasti di vedere la copertura innovativa che offrirà e di offrire gratuitamente una copertura completa del meglio del calcio europeo per club ai tifosi irlandesi”.

Nel frattempo, l’emittente televisiva a pagamento BT Sport continuerà a trasmettere le partite della Champions League in Irlanda fino al 2024 come parte di un accordo precedentemente concordato da 400 milioni di sterline inglesi all’anno con l’Uefa che copre anche il Regno Unito.