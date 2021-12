Pisa Utensili nuovo sponsor del Pontedera calcio (Serie C)

(di Mattia Celio) – Nella giornata di ieri l’U.S. Pontedera, squadra attualmente militante in Serie C, ha ufficializzato la partnership con l’azienda commerciale Pisa Utensili. Già apparso prima nella partita con il Pescara e poi nella trasferta ad Olbia, il logo è stato presentato presso la sala stampa dello stadio Ettore Mannucci, dove erano presenti il direttore organizzativo Andrea Bargagna e Rossana Giglioli, co-fondatrice di Pisa Utensili, con il fratello Graziano.

Come riporta la testata ‘La Nazione’, durante la conferenza di presentazione Rossana Giglioli ha spiegato i motivi che hanno spinto la sua agenzia a legarsi alla squadra toscana: “Il Pontedera non ha conti in rosso, gestisce in modo virtuoso le proprie risorse in un campionato nazionale professionistico di alto livello come la Serie C e nei suoi campi si allenano e si divertono qualcosa come 600 bambini, dalla Scuola Calcio alla Primavera, oltre a due squadre femminili”.

Grazie a questo nuovo accordo, il Pontedera arriva a cinque sponsor stampati sulla propria divisa: tre sulla parte anteriore della maglia, Rdv, Devitalia e Sofisport, uno su quella posteriore, Eos Village, uno sui pantaloncini, Sana Pro, e uno, il neo entrato Pisa Utensili (PiU), sulla manica della maglia tecnicamente sleeve partner).

Durante la conferenza è intervento anche Andrea Bargagna che ha ufficialmente annunciato un’altra novità per la squadra granata: “Del nostro merchandising se ne occuperà la società tedesca Artioli.berlin, grazie alla quale sarà possibile attraverso il nostro sito vendere materiale del Pontedera, aspetto che in questi anni è sempre mancato e che invece è sempre più richiesto dai nostri tifosi. Per questo voglio ringraziare anche Ngm Sport che si occupa della nostra logistica e che farà da tramite con Artioli.berlin”.

La squadra, intanto, si sta preparando per la partita casalinga contro il Teramo che si terrà domani alle 14.30.