Tutta la Serie B femminile live su Eleven Sports

Accordo tra la piattaforma Ott e la FIGC per la trasmissione sia in diretta che on demand di tutte le partite del secondo campionato femminile per la durata di due anni. Mantovani: “La Serie B avrà finalmente la visibilità che merita”

La Serie B Femminile sbarca ufficialmente su ELEVEN, che diventerà la casa del campionato cadetto fino al termine della stagione sportiva 2022/23. L’accordo tra la Divisione Calcio Femminile e piattaforma OTT global ELEVEN SPORTS avrà quindi una durata di due anni e, dopo una fase di test superata con successo attraverso la trasmissione in diretta delle partite di inizio campionato, permetterà a tutti gli appassionati di calcio, a partire dalla 10a giornata, in programma domenica 5 dicembre, di seguire gratuitamente su ELEVENSPORTS.com tutti i match sia live che on-demand. Ad arricchire il progetto anche repliche integrale, highlights e focus di approfondimento sui gol e le migliori giocate del campionato.

“Siamo orgogliosi di aver avviato questa collaborazione strategica per poter finalmente dare al campionato di Serie B la visibilità che merita – ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani – Dopo aver visto l’interesse per i match andati in streaming sul sito della Federazione alla fine della scorsa stagione, ELEVEN si è dimostrata la piattaforma ideale per riuscire a trasmettere in chiaro tutte le partite della serie cadetta. Nelle giornate di test abbiamo potuto apprezzare la disponibilità e professionalità degli operatori, che sono in costante contatto con i 14 Club, per un format studiato ad hoc per la nostra realtà”.

“Siamo molto felici di dare visibilità agli sport al femminile, come in questo caso, trasmettendo la Serie B e soprattutto siamo orgogliosi di farlo lavorando a strettissimo contatto con la FIGC e i club” – ha commentato Giovanni Zurleni, amministratore delegato di Eleven Sports Italia – “Abbiamo sposato il progetto con grande entusiasmo, è un campionato che ha grandi potenzialità e che è perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita global che prevede di fornire un’offerta completa per i tifosi che possano scegliere e godere lo sport che amano.”

Sarà la partita tra Sassari Torres e Cortefranca a inaugurare il weekend di calcio al femminile su ELEVEN: le due neopromosse si sfideranno domenica alle 12.00 con la speranza di conquistare punti preziosi per la corsa salvezza. Un obiettivo condiviso anche dalla Roma, attesa alle 12.30 nell’incontro in casa contro il Brescia. Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sul derby lombardo tra Como e Pro Sesto e su Chievo Verona-Cesena, Cittadella Women-Tavagnacco, Ravenna-Pink Bari e San Marino Academy-Palermo.