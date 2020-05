Pescara calcio (Serie B): al via il progetto dei #CasaPescaraCamp

Al via il progetto #CasaPescaraCamp rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni presenti sul territorio nazionale (oltre che internazionale). “Academy Pescara Calcio” (diretta dal brand manager Biagio Corrente) è un progetto del club abruzzese (iscritto quest’anno in Serie B) nato appena un un anno fa. Pur tuttavia attualmente conta 16 affiliate in ambito nazionale e 3 tra Kosovo e Canada (per un totale di 1.600 bambini solo nel nostro paese).

Considerando lo stato di fermo di tutto il movimento calcistico, con il supporto del project manager Marco Arcese, è stato presentato, tramite il canale YouTube, l’iniziativa che avrà durata di 2 mesi (giugno e luglio) in sostituzione dei tradizionali “Camp Estivi” organizzati sul territorio.

L’iniziativa è rivolta non solo ai ragazzi (1.600) e ai bambini delle scuole calcio abruzzesi (800), ma anche a tutte le società dilettantistiche che ne faranno richiesta. Per tutti i giovani meno abbienti sarà a titolo gratuito. L’iniziativa del Pescara calcio è totalmente non-profit. I 100 euro d’iscrizione per partecipante verranno interamente utilizzati per le spese di produzione dei corsi, per l’acquisto dei gadget e per il coinvolgimento degli istruttori/professionisti legati al progetto. Prevista anche una produzione tv, delegata alla “Delfino Channel“, il canale tematico del club, diretto dal responsabile della comunicazione Massimo Mucciante.