Per il centro-destra locale la municipalità di Bergamo si sta facendo un “sonno” olimpico…rispetto alle opportunità offerte dai Giochi di Milano-Cortina 2026

Mancano poco più di 446 giorni e 4 ore (al momento della pubblicazione di questa news) ai Giochi invernali del 2026. Un evento che porterà Milano e Cortina al centro del mondo dello sport olimpico. Più in generale Lombardia e Veneto, in qualità di host-land dell’evento, potranno sfruttare al massimo le opportunità di visibilità (e non solo) offerte dal più importante format di sport-business su scala internazionale. Adesso, però, la sfida si sposta su tutti quei comuni, che, pur non essendo coinvolti direttamente, potrebbero rientrare sotto diversi aspetti (si pensi solo al tema della ricettività e del trasporto) nel business dei Giochi.

Proprio partendo da questa tesi il centro-destra di Bergamo (con in prima fila la lista civica “Pezzotta sindaco”, guidata dal legale bergamasco Cesare Di Cintio) ha presentato, nelle ultime ore, una interrogazione al sindaco Elena Carnevali. La politica di sinistra, eletta di recente, ha preso in mano la gestione/sviluppo della città ereditata dal precedente sindaco, il “brillante” manager Giorgio Gori (oggi europarlamentare con il centro-sinistra). Nell’interrogazione l’opposizione fa notare come l’attuale giunta, guidata appunto dalla Carnevali, non stia cogliendo tutte le opportunità offerte dai Giochi di Milano-Cortina 2026. Si invita pertanto a porre in essere una serie di correttivi, per non perdere definitivamente il treno delle Olimpiadi. Certamente non una bella figura, visto che il comune di Bergamo, per una serie di peculiarità (si pensi solo allo snodo aeroportuale di Orio al Serio), dovrebbe essere uno dei punti nodali dell’intero progetto olimpico-italiano.

I “ben informati” sottolineano che, nei prossimi mesi, il centro-destra sarà sempre più vigile rispetto alla politica del sindaco e della giunta. Il clima rischia quindi di incendiarsi a Palazzo Frizzoni (sede del Comune) e il “sonno” sulle Olimpiadi (così come spiegato, in modo anche colorito, da alcuni consiglieri di opposizione) è solo l’inizio di un periodo non facile per Carnevali & Co. (con una parte anche della sinistra che inizia in città, come sottolineato da alcuni addetti ai lavori, a rimpiangere la proattività dell’ex sindaco Gori).

Di seguito il testo della interrogazione presentata dal centro destra di BG.

LISTA PEZZOTTA SINDACO – LEGA LOMBARDA – FRATELLI D’ITALIA – FORZA ITALIA Gruppi consiliari Comune di Bergamo Bergamo, li 20.09.2024 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO

Oggetto: Interrogazione al Sindaco e alla Giunta Comunale sulle iniziative previste per la città di Bergamo nell’ambito delle Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Interrogazione con risposta orale ex art. 66 Reg.Com. Bergamo

I sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi del Regolamento Comunale, presentano la seguente interrogazione al fine di ottenere chiarimenti e informazioni in merito al ruolo della città di Bergamo nelle Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

PREMESSO che:

1. Le Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano un evento di portata internazionale che coinvolgerà diverse città e aree della Lombardia e del Veneto, con un conseguente forte ritorno economico, turistico e d’immagine.

2. Il percorso verso le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 è iniziato già da diversi anni, con la candidatura ufficiale presentata nel 2018 e l’assegnazione ufficiale avvenuta il 24 giugno 2019 a Losanna. Da quel momento, è stato avviato un articolato processo organizzativo che include lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e la pianificazione degli eventi.

3. La città di Bergamo, grazie alla sua posizione strategica tra la Lombardia e il Veneto e alla presenza di infrastrutture chiave come l’aeroporto di Orio al Serio, è idealmente collocata per diventare un NAB (Nucleo di Accoglienza e Base) recettivo di primaria importanza per gli atleti e gli appassionati che si recheranno ai vari campi di gara. La sua vicinanza ai principali collegamenti stradali e ferroviari la rende un hub accessibile e funzionale sia per le delegazioni sportive sia per il pubblico.

4. Le Olimpiadi e Paralimpiadi costituiscono un’opportunità unica per migliorare o costruire infrastrutture sportive e non, delle quali la città di Bergamo ha notevole bisogno, considerata l’attuale carenza di strutture adeguate per la pratica sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale. Tali manifestazioni potrebbero rappresentare un volano per attrarre investimenti finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture locali, come impianti sportivi, trasporti e strutture ricettive.

CONSIDERATO che: 1. Eventi come le Olimpiadi e le Paralimpiadi offrono importanti opportunità per il territorio, sia in termini di sviluppo economico, che di promozione internazionale della città e delle sue eccellenze. 2. Alcuni comuni, come ad esempio Bormio, Livigno e la Valle di Fiemme, sono già stati identificati come luoghi di ospitalità per specifiche competizioni. Si chiede quindi al Sindaco e alla Giunta Comunale: 1. Quali iniziative specifiche il Comune di Bergamo ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere per garantire che la città abbia un ruolo significativo nell’ambito delle Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche alla luce del percorso organizzativo già avviato dal 2018?

2. Se vi sono progetti o accordi in corso tra il Comune di Bergamo, il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, e altre istituzioni territoriali per l’organizzazione di eventi, competizioni o attività collaterali legate alla manifestazione.

3. Se è previsto un coinvolgimento delle infrastrutture locali, come ad esempio l’aeroporto di Orio al Serio, le strutture ricettive o impianti sportivi, nell’ambito delle Olimpiadi e Paralimpiadi, e in che modo.

4. In che misura Bergamo può essere considerata un NAB (Nucleo di Accoglienza e Base) recettivo per atleti, delegazioni e appassionati destinati ai vari campi di gara dislocati tra Lombardia e Veneto? Si prevede di sfruttare le strutture esistenti, come l’aeroporto, i collegamenti autostradali e ferroviari, e le strutture ricettive, per facilitare la mobilità e l’accoglienza di sportivi e pubblico?

5. Quali opportunità si prevedono per lo sviluppo o il miglioramento delle infrastrutture sportive della città? In particolare, quali progetti sono allo studio per colmare la carenza di strutture sportive adeguate, anche attraverso la creazione di nuovi impianti che possano essere utilizzati sia durante le manifestazioni olimpiche che in futuro dalla cittadinanza.

6. Quali piani di promozione turistica il Comune intende sviluppare per valorizzare Bergamo in occasione di questo evento internazionale al fine di attrarre visitatori, sportivi e turisti.

7. Se il Comune prevede iniziative per il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni sportive e della cittadinanza per promuovere i valori olimpici e paralimpici, favorendo la partecipazione attiva della comunità. 8. Quali sono le prospettive di eventuali investimenti infrastrutturali, sia sportivi che non, che possano migliorare la mobilità, l’accessibilità e i servizi della città, sia per i residenti che per i visitatori, con particolare attenzione alle esigenze future della comunità. Si richiede, infine, di conoscere se sono previste tempistiche definite per l’attuazione delle eventuali iniziative programmate e se è stato predisposto un piano di monitoraggio per valutare l’impatto economico e turistico che la manifestazione potrà avere sulla città di Bergamo.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. Cons. Cesare Di Cintio Cons. Andrea Pezzotta Cons. Alberto Ribolla Cons. Ida Tentorio Cons. Arrigo Tremaglia Cons. Filippo Bianchi Cons. Cristina Laganà Cons. Giulia Ceci Cons. Danilo Minuti Cons. Luca Nosari Cons. Antonio D. Bonomi