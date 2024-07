Per il 125° anniversario il Milan studia una serie di iniziative di co-marketing

Il logo ufficiale ideato per celebrare il 125° anniversario del Milan in Italia e nel mondo.

(di Alfredo Mastropasqua) – Dalla maglia celebrativa agli anniversary match, oltre ad una serie di collaborazioni di prestigio: presentato un palinsesto di progetti ed eventi. per condividere il percorso valoriale di uno dei marchi sportivi più popolari e apprezzati al mondo.

Il Milan inaugura la stagione del 125° Anniversario dalla nascita del club presentando iniziative, diversi eventi speciali, l’immagine coordinata e prodotti dedicati, attraverso cui, nel corso dei prossimi mesi, a Milano e in tutto il mondo (la fan base rossonera ha superato il tetto record dei 500 milioni di appassionati), verrà celebrato questo importante appuntamento con la storia.

Una maglia speciale scelta dai tifosi. In occasione di una gara della stagione 2024/25, le due prime squadre rossonere indosseranno una speciale maglia celebrativa, realizzata assieme al marketing di Puma (sponsor tecnico e fornitore del materiale gara) e disegnata grazie al supporto di migliaia di tifosi rossoneri. Negli scorsi mesi, infatti, il club lombardo ha lanciato la campagna “Design our jersey, design our legacy”, chiedendo ai suoi fan di scegliere alcuni degli elementi chiave di questa speciale divisa (dall’ampiezza delle strisce, passando per i dettagli nella parte interna del colletto, offrendo, nel contempo, ai partecipanti la possibilità di vincere premi).

Sul terreno di gioco, le celebrazioni del 125° anniversario culmineranno nel mese di dicembre, quando cade la ricorrenza della fondazione del club, e in particolare in occasione del matchday di Milan-Genoa, 16° giornata di Serie A maschile, quando San Siro ospiterà una serie di operazioni di markting dedicate, e un turno di Serie A femminile. Sarà per queste due gare di campionato che le prime squadre rossonere indosseranno le speciali maglie celebrative realizzate insieme a Puma. Ma l’opportunità per avviare le celebrazioni si presenterà già in estate, quando la Prima Squadra maschile incontrerà altre due formazioni storiche del calcio internazionale, che festeggiano quest’anno lo stesso traguardo dei 125 anni: SK Rapid, che il 20 luglio aprirà le porte dell’Allianz Stadion di Hütteldorf, a Vienna, e FC Barcellona, avversario all’M&T Stadium di Baltimora, Maryland, il prossimo 7 agosto nel Soccer Champions Tour 2024 che la formazione di mister Fonseca disputerà negli Stati Uniti.

Da Puma ad Emirates: al via collaborazioni strategiche. Nel corso della stagione 2024/25, il Milan lancerà una serie di collaborazioni con partner e altre realtà di riferimento a livello nazionale/internazionale. A partire dai “principal partner” Puma (sponsor tecnico) ed Emirates (main sponsor di maglia), con cui saranno realizzate la maglia celebrativa e un importante progetto con protagonisti i campioni della storia rossonera. In continuità con le passate stagioni, poi saranno lanciate collezioni dedicate all’anniversario anche al fianco di New Era, leader nel settore dell’headwear, e MC2 Saint Barth, azienda italiana specializzata nel beachwear.