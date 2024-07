Scaglie di drago stilizzate nella nuova maglia (2024/25) del Wrexham AFC (EFL League One gallese)

Due promozioni in due anni. Terzo club più antico del mondo. Uno stadio, lo STōK Cae Ras – STōK Racecourse, che venne inaugurato nel 1807 come ippodromo e oggi può essere considerato il più antico stadio di calcio internazionale attualmente in uso. Una docu-serie che è campione di ascolti. This is Wrexham AFC. Il club gallese di proprietà dei noti attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney si appresta a vivere la prossima stagione in EFL League One, dalla quale mancava dal 2005. In attesa di scendere in campo il prossimo 10 agosto contro i Wycombe Wanderers, i Red Dragons hanno presentato il nuovo Home Kit 2024/25. Realizzata da Macron, partner tecnico del club gallese dal 2016, la nuova divisa ha proprio nel drago, simbolo della squadra, il leit motive grafico che la caratterizza.

La nuova maglia Home 2024-25 del Wrexham AFC è rossa con un elegante collo a polo dal sapore vintage, di colore bianco così come i bordi manica. Il dettaglio che caratterizza questa prima maglia è la grafica embossata nella parte anteriore e sulle maniche, che riproduce il disegno delle scaglie e di alcuni elementi particolari del drago con un effetto decisamente impattante. Altrettanto intenso è il riferimento grafico nel retrocollo esterno, con il disegno del Gresford Colliery memorial e il numero 266, in riferimento al tragico disastro del 22 settembre 1934 nella miniera di carbone nel quale persero la vita 266 minatori.

Il backneck interno è personalizzato con etichetta a sfondo rosso con al centro una banda diagonale bianca-verde-oro, il logo del club, il logo Macron. Il kit Home è completato dalla doppia opzione dei pantaloncini, bianchi con bordi coscia rossi, oppure rossi con bordi coscia bianchi, con calzettoni bianchi con bordo superiore rosso.