Per 4 anni Betsson.Sport sarà visibile sulle maglie dell’Inter campione d’Italia.

E’ finalmente ufficiale (dopo settimane di rumours): Betsson.Sport (colosso internazionale dell’infotainment) entra sulla maglia dell’FC Inter. Un accordo pluriennale (30 milioni di euro in media a stagione). Sostituisce dal 1° luglio scorso il marchio Paramount+ (precedentemente main partner della divisa di gara).

“Il percorso di crescita della squadra è stato evidente sia per i successi ottenuti, ma soprattutto per lo Scudetto 2023-2024, traguardo che ha garantito la seconda stella.

L’accordo rientra nel progetto del Betsson Sport Club, un’iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare le squadre partecipanti. Grazie all’accordo con la società lombarda il marchio potrà organizzare delle esclusive e diverse attività che vedranno protagonisti i calciatori nerazzurri e i tifosi che con passione tifano la loro squadra del cuore.

Betsson Sport sarà posto nella parte davanti delle maglie nerazzurre della prima squadra maschile per tutti gli impegni della stagione, dalla Serie A, passando per la Supercoppa Italiana, fino ad arrivare alla Champions League e al nuovo Mondiale per Club della FIFA, che si avrà luogo tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti” – lo dichiara in una nota aziendale l’FC Inter.