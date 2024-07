Calcio: Marcheschi (Fd’I), eliminazione Italia da Europei certifica fallimento sistema

Severo intervento del senatore Marcheschi, di Fratelli d’Italia, nel post eliminazione dell’Italia dall’Europeo per mano della giovane e fresca Svizzera.

“L’eliminazione della nazionale di Calcio dai campionati europei, anche per le modalita’ con cui e’ avvenuta, certifica la crisi gia’ conclamata del sistema calcio in Italia, ma soprattutto che non e’ piu’ possibile far finta di nulla”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, responsabile del Dipartimento Sport (nella foto in primo piano). “In particolare, questo vale per la politica perchè, se è giusto che lo sport rivendichi la sua autonomia, dall’altro le dimensioni del fallimento ci dicono che non è più possibile rimanere a guardare. Non si tratta di chiedere le dimissioni di qualcuno, quello lo lasciamo alla libera coscienza e dignita’ dei singoli, quanto piuttosto di rimediare alla crisi di uno dei piu’ importanti asset del Paese”, aggiunge Marcheschi, secondo cui l’ennesima eliminazione non e’ soltanto un danno sportivo, ma un danno economico rilevante oltre che di immagine. “Il sistema calcio italiano, come e’ emerso anche dalle recenti audizioni in Commissione Cultura, e’ in grave crisi di risultati, di ricavi e soprattutto di identita’. E’ indifferibile una riforma con il supporto del Parlamento dato anche che i soggetti del calcio hanno mostrato chiaramente di non sapersi auto-riformare. Proprio per questo nella Commissione Cultura da tempo abbiamo iniziato ad esaminare ‘Le prospettive di riforma del sistema calcio’ attraverso il coinvolgimento dei vari protagonisti, dalla Nazionale alle societa’ di calcio”, dichiara ancora il senatore. “Quanto accaduto ieri ci impone ad andare avanti nella riforma del sistema Calcio nella consapevolezza che non e’ piu’ possibile perdere tempo. A breve saremo in grado di elaborare un atto di indirizzo al governo per tentare di sovvertire questo declino ormai avviato oltre 10 anni fa e che ancora non e’ stato affrontato con risolutezza”, conclude Marcheschi