Paulo Dybala è il nuovo brand ambassador di Replay

Il campione argentino (nella foto in primo piano), in forza anche in questa stagione alla AS Roma, ha firmato un contratto che lo vedrà testimonial del brand per 3 anni, fino quindi a luglio 2026.

Questa collaborazione si inserisce nella più ampia strategia di sponsorizzazioni sportive che oggi già vede l’azienda al fianco di altre eccellenze nel mondo del calcio.

Campione del mondo con la nazionale argentina, Paulo Exequiel Dybala, La Joya per i fans, milita oggi nel campionato italiano di serie A con la maglia della Roma. Annoverato tra i talenti più promettenti della sua generazione, Dybala, in Italia dal 2012, ha dapprima vinto il campionato di Serie B con il Palermo per poi passare alla Juventus, squadra con cui, nei sette anni successivi, ha conquistato cinque campionati italiani, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

Replay ha già al suo attivo importanti sponsorizzazioni nel mondo del calcio come il PSG, l’Ajax e l’Atalanta, del rugby con gli All Blacks, e di ambassador di lunga data come Neymar JR o più recenti come Marco Verratti, oltre al leggendario Usain Bolt e a Beauden Barrett, capitano degli All Blacks.

Fashion Box S.p.A

Fondata nel 1981, Fashion Box S.p.A. è un’azienda leader a livello globale nel segmento del denim. Il gruppo italiano, con sede ad Asolo, in provincia di Treviso, crea, promuove e distribuisce casual wear, accessori e calzature per uomo, donna e bambino con i marchi REPLAY, REPLAY&SONS e WE ARE REPLAY. Fashion Box è attualmente presente in tutta Europa, in Medio Oriente, Asia, America Latina e Africa, per un totale di oltre 50 paesi. La rete distributiva wholesale comprende 4.000 punti vendita, 124 negozi monomarca e 213 tra corner e shop in shop. Le esportazioni rappresentano il 90% del fatturato.