Partnership tra lo Sheffield United FC e l’Università a sostegno dello sport

(di Daniele Caroleo) – Lo Sheffield United Football Club, squadra calcistica partecipante alla English Premier League, ha raggiunto un accordo di partnership con la Sheffield Hallam University, college pubblico con sede nella città della contea South Yorkshire.

In qualità di “Official University Partner” del club, la Sheffield Hallam rafforzerà il suo impegno per sostenere lo sport nel territorio di appartenenza e per sviluppare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale per i propri studenti. In quest’ottica, dunque, verrà offerta l’opportunità, ad alcuni universitari meritevoli, di poter lavorare con una squadra di calcio di Premier League, tramite tirocini e stage.

La partnership, a tal proposito, basandosi sulle attuali possibilità di collocamento all’interno dello Sheffield United FC, sosterrà due nuovi stage in “scienze della nutrizione” e renderà attivo un tirocinio in “scienze dello sport”, che verrà svolto presso l’Academy del club. Inoltre è in progetto il lancio di alcuni tirocini (part-time e volontari) in “analisi dei dati”.

L’Università, infine, diventerà lo sponsor della maglia per tutte le formazioni dei centri di allenamento regionali femminili, compresa la squadra giovanile femminile dello Sheffield United Football Club.