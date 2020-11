Azimut investimenti rinnova con Bergamo Basket 2014

(di Matteo Dionisi) – Anche per questa stagione, 2020/21, Azimut Capital Management, società del Gruppo Azimut – uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa – ha confermato con il brand “Azimut Investimenti” il suo sostegno a Bergamo Basket 2014 (club di A2) in qualità di main sponsor.

Riccardo Maffiuletti, Managing Director di Area di Azimut Capital Management, ha dichiarato: “Rinnoviamo con entusiasmo per il quinto anno consecutivo la partnership che ci lega in qualità di main sponsor a Bergamo Basket 2014. Dopo il recente, difficile periodo che tutti noi abbiamo vissuto crediamo che questo sodalizio sia ancora più importante e sia un messaggio di speranza per tutto il nostro territorio. Siamo dunque orgogliosi di essere ancora al fianco della squadra Bergamo Basket 2014”.