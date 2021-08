FC Südtirol (Lega Pro) e Marlene intensificano la partnership commerciale

Il Consorzio VOG rinnova per altri 2 anni il supporto alla squadra biancorossa: il marchio delle mele dell’Alto Adige Marlene dalla corrente stagione agonistica comparirà oltre che sullo striscione allo stadio Druso anche sul backdrop e sulla lavagna elettronica per le sostituzioni

Si rinnova e si intensifica il rapporto tra FC Südtirol e Marlene. Il Consorzio VOG, attraverso il suo brand Marlene, porta avanti il suo impegno a sostenere lo sport locale: è stata infatti rinnovata per i prossimi due anni la sponsorizzazione con l’FC Südtirol.

L’accordo tra la squadra, alla ventunesima stagione di fila nel campionato di terza divisione nazionale e il Consorzio è stato sottoscritto nei giorni scorsi presso la Casa della Mela di Terlano. Per l’FC Südtirol erano presenti il presidente Walter Baumgartner e l’amministratore delegato Dietmar Pfeifer, mentre per VOG il direttore generale Walter Pardatscher e il presidente Georg Kössler.

Da sempre VOG, con il brand Marlene, afferma i valori dell’attività sportiva e il legame con le realtà del territorio, come dimostrano le collaborazioni con quasi 400 eventi piccoli e grandi, attraverso il sostegno finanziario o la fornitura di prodotti e gadget.

“Per il nostro Consorzio supportare le associazioni sportive in Alto Adige è sempre stato naturale: fa parte del nostro dna e lo vediamo come un dovere nei confronti della nostra comunità. Siamo sempre a disposizione per appoggiare iniziative di valore sul territorio – spiega il presidente di VOG Georg Kössler– Per noi è anche importante affiancare squadre e atleti di talento, come facciamo con la sponsorizzazione della Südtiroler Sporthilfe o le collaborazioni con FISI e la Marlene®Cup rivolta ai giovani sciatori. La collaborazione con FC Südtirol conferma questi impegni e rafforza il sostegno alla crescita della squadra biancorossa, che ha l’ambizioso obiettivo di raggiungere la serie B”.

“Ci aspetta tanto lavoro per raggiungere i nostri obiettivi come squadra, che si traducono in nuovi impegni e nuove strade da percorrere – sottolinea il presidente dell’FC Südtirol Walter Baumgartner -. Per noi è molto importante avere l’appoggio economico, ma anche morale di sponsor e partner fidelizzati e impegnati da tempo in un percorso insieme a noi. Per questo siamo molto felici di proseguire la nostra collaborazione con il Consorzio VOG e con Marlene®”.

Il marchio delle mele dell’Alto Adige Marlene dalla corrente stagione agonistica comparirà oltre che sullo striscione allo stadio Druso anche sul backdrop e sulla lavagna elettronica per le sostituzioni.