Partnership King C. Gillette e Kings League Lottomatica.sport Italy.

Annunciata a settembre e fondata su valori di leadership e stile, la collaborazione tra il brand leader nella cura della barba, King C. Gillette e Kings League Lottomatica.sport Italy entra nella sua fase più attiva. A partire dal primo Matchday, in programma oggi, King C. Gillette scende ufficialmente in campo come Partner di cura barba ufficiale della “Lega dei Re” e animerà ogni sfida e tappa con visibilità a bordo campo, contenuti digitali e iniziative speciali pensate per coinvolgere protagonisti e pubblico.

Tra queste, spicca l’esclusiva Barber Station all’interno della Fonzies Arena di Cologno Monzese, dove si disputano le partite della Kings League in Italia; uno spazio esperienziale dove atleti, creator e ospiti potranno usufruire di un servizio di styling professionale, a dimostrazione del legame tra immagine e performance.

“Siamo entusiasti di entrare nel vivo di questa partnership perché rappresenta perfettamente i valori di King C. Gillette: autenticità, espressione personale e voglia di mettersi in gioco. Questo è per noi il palcoscenico ideale per raccontare il nostro brand a una nuova generazione, condividendo lo stesso spirito innovativo e lo stesso desiderio di rompere gli schemi”, ha commentato Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italia di Gillette.

“Kings League coniuga sport, intrattenimento e nuove tecnologie. La partnership con un brand iconico come King C. Gillette rappresenta un incontro ideale con un partner che condivide pienamente il nostro spirito innovativo, in grado di parlare a un’audience giovane, dinamica e sempre più coinvolta“, ha dichiarato Franco Morelli, Managing Director di Kings League Lottomatica.sport Italy.