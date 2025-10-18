Marketing – Pokerstarsnews.it nuovo sleeve sponsor del Como calcio (Serie A).



La società del gruppo internazionale Flutter, PokerStarsNews (PSN) è un nuovo partner del calcio Como 1907 (club di Serie A in questa stagione. Il logo di PSN apparirà sulle divise da gara come official sleeve partner del club guidato da mister Cesc Fàbregas. Il logo di PokerStarsNews.it apparirà sulle maniche delle maglie da gioco della prima squadra maschile durante le partite della Serie A Enilive e di Coppa Italia FrecciaRossa 2025/2026. Con il nuovo logo commerciale debutterà in occcasione di Como-Juventus.

Ryan Shelton, Chief Revenue Officer del Como 1907: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a PokerStarsNews come nostro Official Sleeve Partner. La loro passione per raccontare storie e la loro connessione con i tifosi di tutti gli sport sono fattori che si allineano alla perfezione con quello che stiamo costruendo al Como. Questa partnership si concentrerà sul celebrare i momenti che rendono speciale lo sport, condividendoli con la grande comunità di Como e ancora più in grande con tutto il mondo”.

Enrico Rusi, Managing Director PokerStars Italy, ha commentato: “Annunciamo con grande orgoglio la partnership con il Como 1907, club che condivide con noi una visione ambiziosa: un progetto sportivo di respiro internazionale, ma profondamente radicato nell’eccellenza del territorio che rappresenta. Questo accordo strategico ci permetterà di sviluppare i nostri progetti editoriali in modo innovativo, raccontando ancora più da vicino le emozioni dello sport e raggiungendo una community trasversale di appassionati. Siamo entusiasti di consolidare il nostro impegno a investire nella magnifica provincia comasca, creando sinergie di prestigio e offrendo visibilità importante ai nostri progetti e ai nostri partner”.