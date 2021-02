Parte Geopard: domani il lancio della nuova piattaforma FIDAL

Tutto è pronto per il lancio di GEOpard, la nuova piattaforma online di FIDAL che usa la corsa come strumento per prevenire e combattere la radicalizzazione, a tutti i livelli.

GEOpard è ovunque in Europa. Grazie a questo progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea e che coinvolge 5 paesi UE (Italia, Belgio, Germania, Estonia, Portogallo), i runners potranno conoscersi e allenarsi insieme in città diverse, selezionando di partecipare all’evento creato da un altro utente (o creandolo noi stessi), così che anche in maniera virtuale si potrà partecipare tutti assieme allo stesso evento di allenamento o gara.

Il lancio della piattaforma GEOpard potrà essere seguito sul canale ATLETICATV attivo sul sito Facebook di Atletica Italiana alle ore 14:00 di domani (venerdì 26 febbraio) e disponibile su tutti i social.

GEOpard è presente su:

Email: info@geo-pard.com

e sul sito www.geo-pard.com

